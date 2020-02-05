Немов гімнастка: Джанабаєва повигиналася, висячи догори дригом. ВІДЕО
Середа, 5 лютого 2020, 10:40
Екс-"ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва у свої 40 років ретельно стежить за фігурою і пробує різні види навантажень.
Зокрема, співачка займається модним нині гіротоніком. Це система вправ на спеціальному обладнанні, які стимулюють усі частини тіла через основні рухи хребта.
У своєму Instagram дружина Валерія Меладзе продемонструвала кілька рухів, висячи догори дригом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, торік мама двох синів Альбіна казала, що подумує про народження доньки.
Приєднуйтесь до дискусії