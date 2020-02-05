Немов гімнастка: Джанабаєва повигиналася, висячи догори дригом. ВІДЕО

Екс-"ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва у свої 40 років ретельно стежить за фігурою і пробує різні види навантажень.

Зокрема, співачка займається модним нині гіротоніком. Це система вправ на спеціальному обладнанні, які стимулюють усі частини тіла через основні рухи хребта.

У своєму Instagram дружина Валерія Меладзе продемонструвала кілька рухів, висячи догори дригом.

А ще Альбіна займається боксом и любить плавати

Гіротонік - це методика, яка дуже м'яко, але постійно, протягом всього заняття працює над суглобами, зв'язками та м'язами

Нагадаємо, торік мама двох синів Альбіна казала, що подумує про народження доньки.