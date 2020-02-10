Ексколега Зеленського Гагарін відгуляв 35-річчя у компанії Скічка та Пікалова

Шоумен і ексколега президента Володимира Зеленського по "Кварталу" Артем Гагарін днями відзначив 35-річчя.

З цієї нагоди він влаштував вечірку в одному з ресторанів столиці, на яку покликав усіх друзів, зокрема і зе-депутата Олександра Скічка.

Свято для Артема допомогла організувати його дружина Ірина Михайличенко.

Гагарін з дружиною Іриною

"У мене "алергія" на свята в хорошому сенсі цього слова, якщо порахувати, скільки свят ми робимо з моїм івент-агентством, скільки свят я веду ... Тому ми хотіли зробити зовсім інакше. Без ведучих, без артистів на сцені. Навіщо? Адже в гостях і так були артисти", - розказав Гагарін.

Скічко з Гагаріним не лише колеги, а й друзі

Також серед гостей були учасник "Кварталу 95" Олександр Пікалов, шоумен Анатолій Анатоліч, гуморист і автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков і багато інших друзів Гагаріна.



Валерій Жидков (по центру) - один із головних авторів "Кварталу"

Головний кварталівський "Янукович" Пікалов подарував Гагаріну вінілового Елвіса

Анатолій Анатоліч вирішив "помститися" за непотрібні подарунки від Артема в минулому році і подарував йому бейдж співробітника телеканалу "Прямий"

Сина Митю та доньку Поліну Артем також взяв з собою на вечірку.



Донька, судячи за все, нудьгувала на дорослому святі батьків

Подарунків, до речі, було багато. Від сучасного телефону до набору раритетного посуду 1937 року. А ще похід в спа-салон і стрибок з парашутом.

Іменинник із родиною

Фото прес-служби