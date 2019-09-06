Колега Зеленського привітав його з річницею шлюбу весільним ФОТО

6-го вересня шлюбу президента Володимира Зеленського виповнилося 16 років.

І з річницею його привітав колега та друг Артем Гагарін, який був на весіллі Вови та Олени у далекому 2003-му.

Кварталівець виклав весільне фото друзів в Instagram.

"Молодята, зі святом! Гірко! Діточок як зірочок!", - написав Гагарін.

Тоді Олена Зеленська була з короткою зачіскою, а Володимир навряд чи думав, що колись стане президентом

При цьому Гагарін зазначив місце проведення весілля - Спортивно-розважальний центр "Ескоріал", що у Кривому Розі.

А от сам президент, на відміну від свого попередника Петра Порошенка, дружину з річницею поки публічно не вітав.

Як відомо, Зеленські разом ще зі школи. У них є 15-річна дочка Саша та 6-річний син Кирило.

Фото з Instagram