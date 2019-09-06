Колега Зеленського привітав його з річницею шлюбу весільним ФОТО

П'ятниця, 6 вересня 2019, 16:46

6-го вересня шлюбу президента Володимира Зеленського виповнилося 16 років. 

І з річницею його привітав колега та друг Артем Гагарін, який був на весіллі Вови та Олени у далекому 2003-му. 

Кварталівець виклав весільне фото друзів в Instagram.

"Молодята, зі святом! Гірко! Діточок як зірочок!", - написав Гагарін. 

 
Тоді Олена Зеленська була з короткою зачіскою, а Володимир навряд чи думав, що колись стане президентом

При цьому Гагарін зазначив місце проведення весілля - Спортивно-розважальний центр "Ескоріал", що у Кривому Розі. 

А от сам президент, на відміну від свого попередника Петра Порошенка, дружину з річницею поки публічно не вітав. 

Як відомо, Зеленські разом ще зі школи. У них є 15-річна дочка Саша та 6-річний син Кирило

Фото з Instagram 

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