Alyona Alyona в купальнику стала в позу собаки на Балі. ФОТО

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:15

Реперка Alyona Alyona продовжує епатувати публіку та ламати стереотипи.

Нещодавно вона повеселила підписників відео свого стрибка в басейн, а пізніше наробила фото в купальнику у йога-позах.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - написала Олена.

 
Яке ж Балі без йоги?
 
І яка ж йога без пози собаки?
 
 
 
Позаймалася і досить

Нагадаємо, раніше реперка вже викладала фото в купальнику у Барселоні та позувала для косплея на шедевр Боттічеллі "Народження Венери".

Фото з Instagram

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