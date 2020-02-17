Alyona Alyona в купальнику стала в позу собаки на Балі. ФОТО
Понеділок, 17 лютого 2020, 10:15
Реперка Alyona Alyona продовжує епатувати публіку та ламати стереотипи.
Нещодавно вона повеселила підписників відео свого стрибка в басейн, а пізніше наробила фото в купальнику у йога-позах.
"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - написала Олена.
Нагадаємо, раніше реперка вже викладала фото в купальнику у Барселоні та позувала для косплея на шедевр Боттічеллі "Народження Венери".
Фото з Instagram
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