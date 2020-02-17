Alyona Alyona в купальнику стала в позу собаки на Балі. ФОТО

Реперка Alyona Alyona продовжує епатувати публіку та ламати стереотипи.

Нещодавно вона повеселила підписників відео свого стрибка в басейн, а пізніше наробила фото в купальнику у йога-позах.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - написала Олена.

Яке ж Балі без йоги?

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І яка ж йога без пози собаки?

Позаймалася і досить

Нагадаємо, раніше реперка вже викладала фото в купальнику у Барселоні та позувала для косплея на шедевр Боттічеллі "Народження Венери".

Фото з Instagram