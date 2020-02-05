Alyona Alyona в купальнику стрибає у воду. Гіпнотичне ВІДЕО

Реперка Alyona Alyona, як і всі порядні зірки, відпочиває на Балі. І, як і всі Instagram-активні селебріті, показує себе в купальнику.

Але Олена не просто позує у красивих позах, а робить це у притаманній їй стьобній манері.

Наприклад, реперка виклала відео, на якому вона стрибає "бомбочкою" в басейн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Рибка переверне твоє судно верх-дном 🐠🛳 ⠀ #splashchallenge Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Фев 2020 в 10:03 PST

Або показала, як стрибає на матрас, причому з ефектом "слоу мо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пускаю хвилі🌊 Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 5 Фев 2020 в 2:01 PST

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona презентувала відео, в якому вона - персонаж комп'ютерної гри.

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Alyona Alyona попозувала в купальнику та капцях. ФОТО