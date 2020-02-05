Alyona Alyona в купальнику стрибає у воду. Гіпнотичне ВІДЕО
Середа, 5 лютого 2020, 13:36
Реперка Alyona Alyona, як і всі порядні зірки, відпочиває на Балі. І, як і всі Instagram-активні селебріті, показує себе в купальнику.
Але Олена не просто позує у красивих позах, а робить це у притаманній їй стьобній манері.
Наприклад, реперка виклала відео, на якому вона стрибає "бомбочкою" в басейн.
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Або показала, як стрибає на матрас, причому з ефектом "слоу мо".
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Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona презентувала відео, в якому вона - персонаж комп'ютерної гри.
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