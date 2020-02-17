"Її перша сукня від Victoria Beckham": Бекхеми похвалилися модною 8-річною донею
Понеділок, 17 лютого 2020, 15:22
Зіркове сімейство Бекхемів традиційно пришло підтримати дружину та маму Вікторію на її модному показі в рамках London Fashion Week.
Причому доця дизайнерки, 8-річна Харпер Севен, хоч на подіум і не виходила, зате була в сукні від Victoria Beckham.
Це перше "кутюрне" вбрання дівчинки, поділилася горда Вікі в Instagram.
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На матусин показ, на жаль, не зміг прийти старший син подружжя, 20-річний Бруклін. Зате завітали мама та свекруха. З ними обома сфотографувався Девід, але насмішив мережу своїми білими шкарпетками. Підписники радять спортсменові їх негайно викинути.
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Нагадаємо, з легкої руки 17-річного Ромео Вікторія нещодавно стала зіркою молодіжної соцмережі TikTok.
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