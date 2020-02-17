"Її перша сукня від Victoria Beckham": Бекхеми похвалилися модною 8-річною донею

Зіркове сімейство Бекхемів традиційно пришло підтримати дружину та маму Вікторію на її модному показі в рамках London Fashion Week.

Причому доця дизайнерки, 8-річна Харпер Севен, хоч на подіум і не виходила, зате була в сукні від Victoria Beckham.

Це перше "кутюрне" вбрання дівчинки, поділилася горда Вікі в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Фев 2020 в 2:43 PST

На матусин показ, на жаль, не зміг прийти старший син подружжя, 20-річний Бруклін. Зате завітали мама та свекруха. З ними обома сфотографувався Девід, але насмішив мережу своїми білими шкарпетками. Підписники радять спортсменові їх негайно викинути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Фев 2020 в 2:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Фев 2020 в 2:45 PST

Нагадаємо, з легкої руки 17-річного Ромео Вікторія нещодавно стала зіркою молодіжної соцмережі TikTok.