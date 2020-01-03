Бекхем про свою "негарну" зовнішність: Роблю найкраще з того, що маю
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем знялася для журналу Harper's Bazaar - звісно ж, у вбраннях від Victoria Beckham. Компанію 45-річній дружині Девіда Бекхема склала одна з їхніх собак-спаніелів.
У інтерв'ю Вікі говорила про успіх та стиль, про родину та власну зовнішність, яку вона не вважає гарною.
"Чи думаю я про себе як про вродливу? Ні, абсолютно ні. Але я роблю найкраще з того, що маю. Я бачу свої недосконалості та недоліки і всміхаюся: це те, ким я є, і я не збираюся намагатися їх виправити. Мені знадобилося багато, багато часу, щоби визнати, що в 45 років зі мною насправді все так", - поділилася Бекхем.
"Я старанно працюю, я виглядаю ОК, у мене четверо дітей, якими я неймовірно пишаюся, прекрасний чоловік, і я задоволена. Коли ти дорослішаєш, ти переймаєшся через найдурніші речі, а коли стаєш старшою, вчишся почуватися комфортно у своєму тілі", - додала вона.
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Один із секретів успіху Вікторії - те, що робота для неї є не роботою, а пристрастю. Вона постійно прагне самовдосконалюватися, наприклад, зараз учиться розбиратися у винах, бо Девід - їхній фанат.
Попри зайнятість, члени родини багато спілкуються між собою та мають залізне правило: коли усі в Лондоні, рівно о 6-ій вечора треба зібратися всім разом за вечерею.
Іще Бекхем розказала про головний принцип, яким керується під час створення одягу: це не має бути мода просто заради моди, речі для подіуму, які в житті ніколи ніхто не захоче одягнути.
Нагадаємо, не так давно Вікторія зізналася в одному "гріху": вона страшенна бардачниця і доводить цим чоловіка до сказу.
Фото з Instagram та сайту Harper's Bazaar
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