Бекхем про свою "негарну" зовнішність: Роблю найкраще з того, що маю

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем знялася для журналу Harper's Bazaar - звісно ж, у вбраннях від Victoria Beckham. Компанію 45-річній дружині Девіда Бекхема склала одна з їхніх собак-спаніелів.

У інтерв'ю Вікі говорила про успіх та стиль, про родину та власну зовнішність, яку вона не вважає гарною.

Вікторія Бекхем у вбраннях від Вікторії Бекхем попозувала для глянцю

"Чи думаю я про себе як про вродливу? Ні, абсолютно ні. Але я роблю найкраще з того, що маю. Я бачу свої недосконалості та недоліки і всміхаюся: це те, ким я є, і я не збираюся намагатися їх виправити. Мені знадобилося багато, багато часу, щоби визнати, що в 45 років зі мною насправді все так", - поділилася Бекхем.

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Дизайнерка прикрасила собою обкладинки Harper's Bazaar

"Я старанно працюю, я виглядаю ОК, у мене четверо дітей, якими я неймовірно пишаюся, прекрасний чоловік, і я задоволена. Коли ти дорослішаєш, ти переймаєшся через найдурніші речі, а коли стаєш старшою, вчишся почуватися комфортно у своєму тілі", - додала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 2 Янв 2020 в 12:05 PST

Один із секретів успіху Вікторії - те, що робота для неї є не роботою, а пристрастю. Вона постійно прагне самовдосконалюватися, наприклад, зараз учиться розбиратися у винах, бо Девід - їхній фанат.

Попри зайнятість, члени родини багато спілкуються між собою та мають залізне правило: коли усі в Лондоні, рівно о 6-ій вечора треба зібратися всім разом за вечерею.

Дама з собачкою

Іще Бекхем розказала про головний принцип, яким керується під час створення одягу: це не має бути мода просто заради моди, речі для подіуму, які в житті ніколи ніхто не захоче одягнути.

Вікі у рожевій ретро-фотосесії

Нагадаємо, не так давно Вікторія зізналася в одному "гріху": вона страшенна бардачниця і доводить цим чоловіка до сказу.

Фото з Instagram та сайту Harper's Bazaar

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