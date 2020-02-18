Згорьований Богдан на Сейшелах покликав дівчат до себе у гості

Колишній голова ОП Андрій Богдан засумував на Сейшелах без компанії. Але швидко зорієнтувався та вирішив покликати в гості дівчат.

Про це він написав своєму Facebook та виклав ще фото гарних краєвидів.

"Дівчата тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща ... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорьований я))) безвладдя.

p.s. В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і страшненькі", - написав жартівник Богдан.

Нагадаємо, раніше Богдан показувався в кумедних шортиках на Сейшелах.

Фото з Facebook та Ельдара Сарахмана для УП