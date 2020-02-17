Богдан у шортиках передав привіт із Сейшел

Андрій Богдан, якого тиждень тому звільнили з посади Голови Офісу президента, схоже, не засмучується. Принаймні, намагається усіх в цьому переконати.

У своєму Facebook Андрій передав привіт з Сейшел, де, судячи за все, релаксує після важкої праці.

"Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю - не їм )))). Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію, Вам нелегко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - написав жартівник Богдан і виклав фото себе в шортах на пляжі.

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До слова, у День святого Валентина Богдан пожартував про своє звільнення, запостивши фотожабу.

А поки Богдан засмагає на Сейшелах, його колишня дівчина Настя Слічна розважається у Барселоні.

Слічна з Богданом були разом близько року

Фото з Facebook