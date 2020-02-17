Богдан у шортиках передав привіт із Сейшел
Понеділок, 17 лютого 2020, 11:17
Андрій Богдан, якого тиждень тому звільнили з посади Голови Офісу президента, схоже, не засмучується. Принаймні, намагається усіх в цьому переконати.
У своєму Facebook Андрій передав привіт з Сейшел, де, судячи за все, релаксує після важкої праці.
"Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю - не їм )))). Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію, Вам нелегко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - написав жартівник Богдан і виклав фото себе в шортах на пляжі.
До слова, у День святого Валентина Богдан пожартував про своє звільнення, запостивши фотожабу.
А поки Богдан засмагає на Сейшелах, його колишня дівчина Настя Слічна розважається у Барселоні.
Фото з Facebook
Приєднуйтесь до дискусії