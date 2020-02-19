Кардашян у "голому" спідньому повигиналася на гоночному авті

Американська реаліті-діва Кім Кардашян спокусливо попозувала в спідньому серед пісків. Реквізитом для рекламного фотосету стало гоночне авто Lancia Stratos HF, на яке граційно поспиралася краля.

Лінія білизни, яку представила 39-річна дружина Каньє Веста, має назву "Naked" ("Оголена").

Кім Кардашян у новій спекотній фотосесії

39-річна багатодітна матуся рекламує спіднє

Як відомо, Кім неодноразово закидали зловживання фотошопом. Вона ж каже, що то ЗМІ, навпаки, редагують її світлини в гірший бік.

Фото з Instagram, з фотоблогу Кардашян

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