Кардашян у "голому" спідньому повигиналася на гоночному авті
19 лютого 2020, 12:00
Американська реаліті-діва Кім Кардашян спокусливо попозувала в спідньому серед пісків. Реквізитом для рекламного фотосету стало гоночне авто Lancia Stratos HF, на яке граційно поспиралася краля.
Лінія білизни, яку представила 39-річна дружина Каньє Веста, має назву "Naked" ("Оголена").
Як відомо, Кім неодноразово закидали зловживання фотошопом. Вона ж каже, що то ЗМІ, навпаки, редагують її світлини в гірший бік.
Фото з Instagram, з фотоблогу Кардашян
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