Tayanna у стрип-танці сексуально повигиналася на підлозі. ВІДЕО

Співачка Tayanna, якій з двох спроб не вдалося вибороти шанс представити Україну на Євробаченні, повернулася до занять стрип-денсом.

У своєму Instagram Таня показала щось на кшталт того, що зазвичай на сцені робить Maruv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нарешті я повернулась до своєї ❤️❤️❤️ @rishamaryna Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 19 Фев 2020 в 8:14 PST

Судячи з коментарів під цим відео, думки з приводу танців Tayanna розділилися. Хтось пише, що це вогонь, а комусь не сподобався ракурс та незграбні рухи співачки.

Нагадаємо, торік Тетяна збиралася втретє піти на Нацвідбір, але врешті відмовилася. На її місце прийшла Maruv, яка виграла боротьбу, але на Євробачення не поїхала через сканадал.

Фото та відео з Instagram