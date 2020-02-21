Цибульська згадала про свій оргазм в американському ліфті

Телеведуча і співачка Оля Цибульська поділилася деякими подробицями свого інтимного життя.

Якось у неї був секс у ліфті американської багатоповерхівки.

Про це Оля розказала у шоу "Ніч у барі".

Ще багато років тому Цибульська мала еротичну фантазію, яку врешті втілила під час подорожі до Америки.

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"Ми тоді жили у красивій багатоповерхівці на Манхеттені. І тоді мій ще бойфренд, а тепер мій husband, бігав в Централ-Парку і взяв мене з собою на пробіжку. І я розказала йому про свою еротичну фантазію і вона збулася", - зізналася Оля.

Оля з чоловіком ще ті бешкетники

34-річна співачка додала, що вони з коханим довго їздили між поверхами в ліфті і тільки потім наважилися на секс. І хоча було дуже страшно, Цибульська все-таки отримала оргазм.

До речі, свого чоловіка Цибульська досі приховує від загалу, не називаючи його імені та не показуючи обличчя

Нагадаємо, нещодавно Цибульська розказувала, як скинула 10 кілограмів.

Фото з Instagram