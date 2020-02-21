Цибульська згадала про свій оргазм в американському ліфті
Телеведуча і співачка Оля Цибульська поділилася деякими подробицями свого інтимного життя.
Якось у неї був секс у ліфті американської багатоповерхівки.
Про це Оля розказала у шоу "Ніч у барі".
Ще багато років тому Цибульська мала еротичну фантазію, яку врешті втілила під час подорожі до Америки.
"Ми тоді жили у красивій багатоповерхівці на Манхеттені. І тоді мій ще бойфренд, а тепер мій husband, бігав в Централ-Парку і взяв мене з собою на пробіжку. І я розказала йому про свою еротичну фантазію і вона збулася", - зізналася Оля.
34-річна співачка додала, що вони з коханим довго їздили між поверхами в ліфті і тільки потім наважилися на секс. І хоча було дуже страшно, Цибульська все-таки отримала оргазм.
Нагадаємо, нещодавно Цибульська розказувала, як скинула 10 кілограмів.
Фото з Instagram