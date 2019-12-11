"Хотілося плюнути на себе в телеекрані": співачка Цибульська схудла на 10 кіло. ФОТО

Співачка Оля Цибульська поділилася досягненням: вона схудла на 10 кілограмів.

33-річна зірка зізналася, що страждала на "залежність від їжі".

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я схудла на 10 кілограм 🏆😱 Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані", - поділилася Оля.

Оля показала себе "до" та "після"

"Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження. Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку. І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж після пологів", - визнала артистка.

Зі слів Олі, в якийсь момент вона усвідомила, що сама не впорається і потребує допомоги дієтолога.

"Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі", - пояснила вона.

Цибульська скинула 10 кіло

Тепер замість розміру одягу L Цибульська носить S.

"Зливаю" своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров’я на потім і давайте в листі Святому Миколаю напишемо: "Не роз‘їстися на Новорічні Свята", - побажала вона.

Тепер співачка не лише подобається собі в дзеркалі, а й робить ось такі фото

Нагадаємо, цієї осені інша співоча Оля, Оля Полякова схудла на 5 кілограмів, відмовившись від молочних та мучних продуктів.

Фото з Instagram Цибульської