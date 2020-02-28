Кароль у респіраторі закликала оберігати себе. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль однією з перших із зірок шоубізу показалася у захисному респіраторі.

В чорній захисній масці зірка кокетливо попозувала на камеру телефона та закликала усіх берегти себе.

Коментатори заходилися робити Тіні компліменти, мовляв, навіть у масці вона найгарніша. Але були й такі, хто попросив не разводити паніку навколо коронавірусу.

Тим часом перший випадок коронавірусу зафіксували вже у Білорусі.

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