Кароль у респіраторі закликала оберігати себе. ВІДЕО
П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:16
Співачка Тіна Кароль однією з перших із зірок шоубізу показалася у захисному респіраторі.
В чорній захисній масці зірка кокетливо попозувала на камеру телефона та закликала усіх берегти себе.
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Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе 🙏 #tinakarol #тинакароль
Коментатори заходилися робити Тіні компліменти, мовляв, навіть у масці вона найгарніша. Але були й такі, хто попросив не разводити паніку навколо коронавірусу.
Тим часом перший випадок коронавірусу зафіксували вже у Білорусі.
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