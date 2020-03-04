Зої Кравіц для глянцю дала розмалювати собі груди та прикрилася тюльпанами

Американська актриса Зої Кравіц знялася в черговій сміливій фотосесії.

Причому на одній зі світлин, зробленій для журналу Pop, зірка серіалу "Велика маленька брехня" неначебто вдіта, але насправді ні.

Зої Кравіц попозувала топлес для журналу

Ну, з 8-м березня!

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фото з Instagram pop

Нагадаємо, доньчині пікантні фото в мережі роздивляється й зірковий тато, музикант Ленні Кравіц. А інколи навіть коментить.

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