Зої Кравіц для глянцю дала розмалювати собі груди та прикрилася тюльпанами
Середа, 4 березня 2020, 11:12
Американська актриса Зої Кравіц знялася в черговій сміливій фотосесії.
Причому на одній зі світлин, зробленій для журналу Pop, зірка серіалу "Велика маленька брехня" неначебто вдіта, але насправді ні.
Нагадаємо, доньчині пікантні фото в мережі роздивляється й зірковий тато, музикант Ленні Кравіц. А інколи навіть коментить.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Солодко та гаряче: Зої Кравіц без трусиків вмістила кавуна між ноги
Зої Кравіц посвітила грудьми і заявила, що чесність не менш важлива за чемність
Приєднуйтесь до дискусії