Каменських у металевому ліфчику та з гулею на голові знялася для чоловічого глянцю

Співачка Настя Каменських прикрасила обкладинку чоловічого глянцю.

От тільки оголеного тіла зірка майже не показала. Що, взагалі-то, не типово для зйомки у такому виданні, як XXL.ua.

Зате Настя попозувала у красивих вбраннях та аксесуарах. А її тіло в купальнику і без того всі бачили.

Невже це заміжжя зробило Каменських скромнішою?

Від цієї прикраси трішки віє садо-мазо

Латиноамериканський стиль надійно увійшов у новий образ NK

Фото XXL.ua

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