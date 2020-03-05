Каменських у металевому ліфчику та з гулею на голові знялася для чоловічого глянцю
Четвер, 5 березня 2020, 17:50
Співачка Настя Каменських прикрасила обкладинку чоловічого глянцю.
От тільки оголеного тіла зірка майже не показала. Що, взагалі-то, не типово для зйомки у такому виданні, як XXL.ua.
Зате Настя попозувала у красивих вбраннях та аксесуарах. А її тіло в купальнику і без того всі бачили.
Фото XXL.ua
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