Каменських у Мексиці показала апетитне тіло в монохромних купальниках
Настя Каменських, яка разом із чоловіком Потапом для січневих канікул обрала Мексику, продовжує радувати фанатів фото в купальнику.
За останні кілька днів зірка показала своє апетитне тіло у двох монохромних бікіні – чорному та білому.
А ше Настя зізналася, що їй іноді необхідно усамітнитися.
"Для мене дуже важливо іноді побути на самоті. Такого роду зупинки мені допомагають впорядкувати думки, аналізувати те, що відбувається, і ставити цілі на майбутнє", - пояснила співачка.
До речі, нещодавно Настя знялася для мексиканського Playboy та в інтерв'ю розхвалила українок.
Фото з Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Мексиканські канікули: Каменських та падчерка Потапа посвітили формами в купальниках
Зірки на морях: Каменських у Мексиці, Осадча на Сейшелах та Лобода невідомо де
Від Каменських без трусів до Євробачення та "коронного" номеру Зеленського: що цьогоріч найбільше читали на ТаблоID