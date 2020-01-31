Каменських у Мексиці показала апетитне тіло в монохромних купальниках

Настя Каменських, яка разом із чоловіком Потапом для січневих канікул обрала Мексику, продовжує радувати фанатів фото в купальнику.

За останні кілька днів зірка показала своє апетитне тіло у двох монохромних бікіні – чорному та білому.

А ше Настя зізналася, що їй іноді необхідно усамітнитися.

"Для мене дуже важливо іноді побути на самоті. Такого роду зупинки мені допомагають впорядкувати думки, аналізувати те, що відбувається, і ставити цілі на майбутнє", - пояснила співачка.

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Настя обирає прості фасони купальників

Головне, що видно тіло

Каменських знає, що мокре оголене тіло - це 100-відсоткове влучання

До речі, нещодавно Настя знялася для мексиканського Playboy та в інтерв'ю розхвалила українок.

Фото з Instagram

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