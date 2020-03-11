Лобода у кольоровому "пітоні" показалася з незвичною зачіскою

Зміна образів для співачки Світлани Лободи – звична справа. Але найчастіше вона експериментує у кліпах. У повсякденному житті зірка носить ту саму зачіску, іноді змінюючи колір.

І ось Світлана вирішила запитати в підписників їхньої думки щодо косичок, які заплела для чергового образу.

"Я от думаю, може заплестись надовго?", - написала Лобода в Instragram.

Думки фолловерів розділилися. Хтось вподобав косички на Світлані, а дехто заявив, що зачіска їй зовсім не личить

Як вам Лобода з косичками?

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий кліп Світлани, в якому вона зіграла інопланетянку.