Лобода у кольоровому "пітоні" показалася з незвичною зачіскою
11 березня 2020, 17:22
Зміна образів для співачки Світлани Лободи – звична справа. Але найчастіше вона експериментує у кліпах. У повсякденному житті зірка носить ту саму зачіску, іноді змінюючи колір.
І ось Світлана вирішила запитати в підписників їхньої думки щодо косичок, які заплела для чергового образу.
"Я от думаю, може заплестись надовго?", - написала Лобода в Instragram.
Нагадаємо, нещодавно вийшов новий кліп Світлани, в якому вона зіграла інопланетянку.
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