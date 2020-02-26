Прибулицю Лободу в леопардовому купальнику з’їли ковбої. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода випустила відео на пісню "Новый Рим", яке для неї зняв Алан Бадоєв.

"Персонаж це найцікавіше для мене в кліпах, якщо він є, навколо нього вибудовується естетика і світ відео кліпу. Щоб створити інопланетну гостю, Світлана провела велику кількість часу в репетиційній залі, на примірках одягу і пробах макіяжу", - написав Бадоєв у себе в Instagram.

"Місяці цікавої роботи і ось Крихітка Lo курсує своєю смішною ходою на ваших екранах", - додав режисер.

Такою ми Свєту ще не бачили

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А тут вона чимось схожа на молоду Шер

А потім раптом з'являються ковбої

Які врешті її з'їли

"И мне плевать, плевать на твои желания, это игра, игра на выживание", - співає Лобода

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