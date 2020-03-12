Юрушева показала, що двічі на тиждень робить із нею екс Білик

Власниця столичного готелю і дружина депутата Єлизавета Юрушева у розпал пандемії вирішила розказати своїм підписникам про спорт.

Як виявилося, тендітна Ліза вже кілька років ходить на кардіо-тренування, а нещодавно почала ще й танцювати.

І не просто так, а під пильним наглядом ексчоловіка Ірини Білик, хореографа Дмитра Дікусара.

Про це Юрушева написала в Instagram.

Ліза тільки почала займатися. Дікусара, до речі, не впізнати

"Мій обіцяний пост про спорт! Я вже 4 роки ходжу 5 раз в тиждень на кардіо зарядку, але це не так цікаво! А ось я зважилася нарешті піти на танці! Це дуже класно, звичайно ж, у мене вчитель Дмитро Дікусар - дуже крутий танцюрист, але і вчить супер, і найголовніше - терпіння у нього теж є", - поділилася дружина Олександра Скічка.

Поки Скічко намагається працювати депутатом, Юрушева керує готелем і танцює

"Поки це було моє третє заняття, але шалено сильно хочу навчитися красиво танцювати! ❤ Це важко, але воно того варте! Тепер мій тиждень виглядає так: три рази кардіо-зарядка і два рази на тиждень танці. Поки мені вистачає", - зауважила Єлизавета.

Як відомо, Юрушева має сина і дочку від попереднього чоловіка.

Фото з Instagram