Нікітюк топлес пожалілася на поганих фотографів: Забагато ретуші та незрозумілі пози

16 березня 2020, 12:39

Виявляється, телеведуча Леся Нікітюк дуже рідко буває задоволена своїми численними фотосесіями та фотографами.

У цьому вона зізналася в своєму Instagram, де поділилася вдалими, на її думку, світлинами.

"Ось багато було у мене фотосесій, а ось щоб я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози ... всі ось ці "задники" різнокольорові... Коротше, не можу я знайти людей, які покажуть мене мною!!! Ну або відкриють жіночність!", - обурилася Леся.

 
Цими фото Леся задоволена. Їх зробили дівчата-фотографині Vicoolya & Saida

 
Схоже, ця поза Лесю не бентежить
 
Мабуть, під жіночністю Нікітюк мала на увазі щось таке

Нагадаємо,зовсім нещодавно Леся позувала в Єгипті у чоррному бікіні.

Фото з Instagram


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