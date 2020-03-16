Нікітюк топлес пожалілася на поганих фотографів: Забагато ретуші та незрозумілі пози
16 березня 2020, 12:39
Виявляється, телеведуча Леся Нікітюк дуже рідко буває задоволена своїми численними фотосесіями та фотографами.
У цьому вона зізналася в своєму Instagram, де поділилася вдалими, на її думку, світлинами.
"Ось багато було у мене фотосесій, а ось щоб я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози ... всі ось ці "задники" різнокольорові... Коротше, не можу я знайти людей, які покажуть мене мною!!! Ну або відкриють жіночність!", - обурилася Леся.
Нагадаємо,зовсім нещодавно Леся позувала в Єгипті у чоррному бікіні.
Фото з Instagram
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