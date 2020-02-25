Нікітюк у Єгипті вигуляла нюдові велосипедки та чорне бікіні
Вівторок, 25 лютого 2020, 16:23
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно розкрила секрет усіх своїм параметрів, знову відпочиває.
Цього разу білявка купається, засмагає та ласує смаколиками у Єгипті.
Зазвичай вбрання Лесі на курортах доволі відверті та прості. Тож і цього разу свої стрункі довгі ноги Нікітюк демонструвала у бікіні та нюдовому костюмчику з топа та велосипедок.
До речі, тиждень тому Леся дебютувала як співачка.
Фото з Instagram
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