Нікітюк у Єгипті вигуляла нюдові велосипедки та чорне бікіні

25 лютого 2020, 16:23

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно розкрила секрет усіх своїм параметрів, знову відпочиває.

Цього разу білявка купається, засмагає та ласує смаколиками у Єгипті.

Зазвичай вбрання Лесі на курортах доволі відверті та прості. Тож і цього разу свої стрункі довгі ноги Нікітюк демонструвала у бікіні та нюдовому костюмчику з топа та велосипедок.

 
Іноді складається враження, що Нікітюк тільки й робить, що відпочиває на морях

 
А ще місяць тому вона жартувала, показуючи "вагітний" живіт
 
Леся обтягнула свої 90 сантиметрів топом, та 100 сантиметрів - велосипедками
 
Бежеве Лесю не повнить

До речі, тиждень тому Леся дебютувала як співачка.

Фото з Instagram


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів