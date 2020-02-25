Нікітюк у Єгипті вигуляла нюдові велосипедки та чорне бікіні

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно розкрила секрет усіх своїм параметрів, знову відпочиває.

Цього разу білявка купається, засмагає та ласує смаколиками у Єгипті.

Зазвичай вбрання Лесі на курортах доволі відверті та прості. Тож і цього разу свої стрункі довгі ноги Нікітюк демонструвала у бікіні та нюдовому костюмчику з топа та велосипедок.

Іноді складається враження, що Нікітюк тільки й робить, що відпочиває на морях

Леся обтягнула свої 90 сантиметрів топом, та 100 сантиметрів - велосипедками

Бежеве Лесю не повнить

До речі, тиждень тому Леся дебютувала як співачка.

Фото з Instagram