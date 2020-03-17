Горілка, сауна і трактор: Лукашенко порадив, як боротися з коронавірусом

Після того, як Росія закрила кордони навіть для Білорусі, президент останньої, Олександр Лукашенко, висловив здивування рішенням сусідів та поділився власними порадами щодо боротьби з коронавірусом.

У Білорусі, тим часом, було виявлено 36 хворих, але масштабних карантинних заходів не вводили.

"Частіше мийте руки, вчасно снідайте, обідайте та вечеряйте. Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але і, напевно, в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт, труїти цей вірус. Але не на роботі", - заявив Лукашенко.

Лукашенко радить пити оковиту та мити руки

Також він порадив ходити в суху сауну: "Якщо два-три рази на тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при + 60 ° С не витримує".

А ще Лукашенко закликав працювати, і краще в полі.

"Приємно дивитися по телевізору - люди (на селі) на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує", - зазначив президент.

ДИВІТЬСЯ З 4-Ї ХВИЛИНИ:

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