Зірки вдома: Пінк, Клум, Lady Gaga і Кокс показали, що поробляють у самоізоляції

Медики по всьому світі закликають людей за можливості залишатися вдома та мінімізувати кількість контактів, не даючи поширюватися коронавірусу. Серед тих, хто мудро вирішив пересидіти цей непростий час удома, є й чимало світових зірок.

Завдяки соцмережам Lady Gaga, Пінк, Гайді Клум, Кортні Кокс та інші селебріті з ізоляції продовжують спілкуватися зі своїми фанами.

"Я поспілкувалася з деякими лікарями та науковцями. Самокарантин, не спілкуватися з людьми старшими за 65 років та не збиратися великими групами - не для всіх це зараз найпростіша річ, але найдобріша/найздоровіша з усього, що ми можемо зробити", - закликала Gaga.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Мар 2020 в 4:17 PDT

"Я би хотіла зараз бачитися з батьками та бабусями, але набагато безпечніше цього не робити, щоби не заразити їх, якщо в мене він (вірус) уже є. Я туситиму вдома з моїми собаками. Я люблю тебе, світе, ми всі через це пройдемо. Вірте мені, я балакала з Богом - вона сказала, що з нами все буде добре", - додала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Мар 2020 в 4:26 PDT

Вона впевнена, подолати коронавірус людству не вдасться без доброти.

"На сьогодні моя думка - це прийняти те, що будуть часи, коли ми почуватимемося безсилими та позбавленими змоги щось контролювати - але ми можемо заповнити цей простір любов'ю та стати частиною вирішення проблеми світу. Тоді в нас буде контроль. Ми можемо створити зцілення, навчившись бути добрими та дбати одне про одного та самих себе в цей час", - підкреслила співачка.

Співачка Пінк вправляється зі стресом за допомогою йоги, якою займається разом із синочком, а ще алкогольних напоїв, якими ласує з чоловіком-гонщиком Кері Гартом.

"...Залишайтеся вдома! Мої батьки вам за це дякують, так само, як і мої друзі, які зараз долають рак, і мої власні астматичні легені", - попросила зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от P!NK (@pink) 12 Мар 2020 в 10:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Quarantine necessity. 🤘🏼🤘🏼 Публикация от Carey Hart (@hartluck) 15 Мар 2020 в 4:55 PDT

Супермоделі Гайді Клум нині дуже невесело: вона захворіла і очікує результатів тесту на коронавірус. Занедужав і її чоловік Том Каулітц, який щойно повернувся з гастролей. Щоби не обмінюватися вірусами, пара ізолювала себе одне від одного та зворушливо цілується через скло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 14 Мар 2020 в 7:02 PDT

Актриса Шерон Стоун використовує період карантину як нагоду зайнятися малюванням.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 15 Мар 2020 в 8:50 PDT

А її колега Кортні Кокс опановує TikTok. Вона записала кумедне відео з фірмовим танцем своєї героїні Моніки з "Друзів".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 14 Мар 2020 в 10:34 PDT

Тенісистка Серена Вільямс оголосила, що вони з чоловіком Алексісом Оганяном та донечкою Алексіс Олімпією проведуть в ізоляції шість тижнів.

"Буду дружиною. Буду мамою. Готуватиму. Прибиратиму. Влаштую весняне прибивання. Маски для обличчя. Уроки з макіяжу. Дам вам знати, як воно буде... лишайтеся всі в безпеці. Це серйозно", - подідилася спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 12 Мар 2020 в 5:59 PDT

Як відомо, на спричинену коронавірусом хворобу COVID-19 нині хворіють актор Том Хенкс із дружиною, актриса Ольга Куриленко та перша леді Канади Софі Грегуар-Трюдо.

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