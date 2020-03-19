Головний митник Нефьодов заселфився на тлі туалетного паперу. ФОТО
Четвер, 19 березня 2020, 12:43
"Хлопчики фоткаються на фоні чужих Феррарі на вулиці. Чоловіки - на фоні туалетного паперу та гречки!", - пожартував очільник митниці Максим Нефьодов у своєму Instagram.
Свій "блискучий" жарт він проілюстрував селфі на тлі рулонів туалетного паперу у супермаркеті.
А ще кілька днів тому, до введення карантину в Києві, Нефьодов ласував куркою у кисло-солодкому соусі та жартував про підтримку китайського народу.
Нагадаємо, місяць тому Нефьодова бачили під час танців з оголеними дівчатами в одному з нічних клубів столиці.
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