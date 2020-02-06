Головний митник Нефьодов потанцював з напівголими кралями у нічному клубі. ВІДЕО
6 лютого 2020, 16:57
Голову Митної служби Максима Нефьодова заскочили під час танців з напівголими дівчатами на закритій вечірці в одному з найдорожчих клубів столиці "Queen".
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Максима важко не впізнати з його бородою та зачіскою. Він у білій сорочці та костюмі намагається рухатися під музику та навіть ллє гарячий віск на оголене тіло дівчини.
Як зазначає видання, Нефьодов розважався у так званій секретній кімнаті на вечірці De Sad, де проходить традиційне "секс-шоу". Причому туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь.
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Нагадаємо, у вересні минулого року 35-річний Нефьодов побрався зі своєю дівчиною Яною.
Фото з Facebook
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