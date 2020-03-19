Белла Хадід у нашийнику та з цицями в латексі знялася для корейського Vogue
Четвер, 19 березня 2020, 15:54
Американська модель Белла Хадід у квітні тішитиме своїми фото у латексі та паєтках корейських любителів модного глянцю
Саме в такому образі красуня позувала для Vogue Korea.
Беллу зняли у нашийнику та з перетягнутими чорною стрічкою латексу грудьми.
Кілька фото зі зйомки вона виклала у своєму Instagram.
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Нагадаємо, у січні Белла позувала для іншого глянцю із зафарбованими сосками.
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