Белла Хадід у нашийнику та з цицями в латексі знялася для корейського Vogue

Американська модель Белла Хадід у квітні тішитиме своїми фото у латексі та паєтках корейських любителів модного глянцю

Саме в такому образі красуня позувала для Vogue Korea.

Беллу зняли у нашийнику та з перетягнутими чорною стрічкою латексу грудьми.

Кілька фото зі зйомки вона виклала у своєму Instagram.

"Дивно постити про свою роботу під час цього хаосу, але я тааак вдячна корейському Vogue за цю мить", - написала Белла

Нагадаємо, у січні Белла позувала для іншого глянцю із зафарбованими сосками.