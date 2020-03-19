Белла Хадід у нашийнику та з цицями в латексі знялася для корейського Vogue

Четвер, 19 березня 2020, 15:54

Американська модель Белла Хадід у квітні тішитиме своїми фото у латексі та паєтках корейських любителів модного глянцю

Саме в такому образі красуня позувала для Vogue Korea.

Беллу зняли у нашийнику та з перетягнутими чорною стрічкою латексу грудьми.

Кілька фото зі зйомки вона виклала у своєму Instagram.

 
"Дивно постити про свою роботу під час цього хаосу, але я тааак вдячна корейському Vogue за цю мить", - написала Белла 
 
 
 
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Getting the shot... @luigiandiango 🖤3 peas in a pod 🖤

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 17 Мар 2020 в 3:37 PDT

Нагадаємо, у січні Белла позувала для іншого глянцю із зафарбованими сосками

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