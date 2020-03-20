Плюси карантину: Сумська з Борисюком нарешті розібрали ялинку. ВІДЕО

Подружжя акторів Ольга Сумська та Віталій Борисюк використовують самоізоляцію з користю.

Сьогодні 20-те березня, і вони нарешті розібрали свою штучну ялинку.

Кумедне відео Ольга виклала у своєму Instagram.

Крім того, 53-річна Ольга саме на карантині вирішила взятися за свою фігуру і звернулася до дієтолога.

"...Дуже здивувало, що аналіз крові показав несприйняття молочних продуктів. Тепер улюблене капучіно п‘ю з рослинним молоком (кокосовим), замість жовтого сиру їм білі безлактозні сорти", - поділилася актриса.

Сумська припинила вживати молочні продукти

"Зазвичай їла фрукти на сніданок, а, виявляється, можна тільки перед обідом за пів години! І ніяких перекусів! А комусь маленькі перекуси необхідні. Все індивідуально. Налаштована рішуче! Але за два дні - мінус 1 кг, відчуваю легкість! Далі буде", - похвалилася Сумська.

Нагадаємо, нещодавно актриса зізналася, що вони з чоловіком сплять в окремих кімнатах.