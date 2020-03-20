Плюси карантину: Сумська з Борисюком нарешті розібрали ялинку. ВІДЕО
Подружжя акторів Ольга Сумська та Віталій Борисюк використовують самоізоляцію з користю.
Сьогодні 20-те березня, і вони нарешті розібрали свою штучну ялинку.
Кумедне відео Ольга виклала у своєму Instagram.
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Під час карантину є час зайнятися домашніми справами!👨👩👧👧🧼🧽🧴Багато хто з вас,друзі,помітив,що наша ялиночка простояла до весни!🎄І от,НАРЕШТІ,🎉сьогодні Віталік @vitaliyborysyuk урочисто відніс білу красуню і мене потішив!😂А у кого з вас ялинка простоїть до травня?
Крім того, 53-річна Ольга саме на карантині вирішила взятися за свою фігуру і звернулася до дієтолога.
"...Дуже здивувало, що аналіз крові показав несприйняття молочних продуктів. Тепер улюблене капучіно п‘ю з рослинним молоком (кокосовим), замість жовтого сиру їм білі безлактозні сорти", - поділилася актриса.
"Зазвичай їла фрукти на сніданок, а, виявляється, можна тільки перед обідом за пів години! І ніяких перекусів! А комусь маленькі перекуси необхідні. Все індивідуально. Налаштована рішуче! Але за два дні - мінус 1 кг, відчуваю легкість! Далі буде", - похвалилася Сумська.
Нагадаємо, нещодавно актриса зізналася, що вони з чоловіком сплять в окремих кімнатах.