"Графиня" Сумська зізналася, що вони з "князем" Борисюком сплять у різних кімнатах

Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком сплять в окремих кімнатах і називають це одним із секретів вдалого шлюбу.

А ще Ольга вважає, що чоловіка треба тішити своїм гарним виглядом.

"Чоловіки люблять очима. І від них нічого не можна приховати", - заявила актриса у програмі "Зірковий шлях".

"Я іноді помічаю цей погляд Віталіка, коли він так пильно дивиться на мене. І в цьому погляді я читаю: "О, мама, сьогодні ти the best!". Як це бадьорить жінку! А коли ти в якомусь розтягнутому костюмі, футболці чи в жахливому халаті ходиш по будинку... Ні, я все це викинула. У мене тепер домашній одяг дуже спокусливий. І таких костюмчиків багато", - розповіла Сумська.

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Також час від часу Ольга балує свого Віталія.

"Іноді я приношу йому в ліжко каву зі словами: "Смачного, сонечко". І Віталіка це бентежить. Він іноді приносить мені фреш і фрукти. Ми любимо так почати ранок", - розказала Сумська.

"На сьогоднішній день ми спимо в окремих спальнях, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Тому що у нас такий спосіб життя, що ми постійно разом: і вдома, і на роботі", - зізналася Ольга.

"Краще постукати: "Графиня, до вас можна?" - "Так". І мені це так подобається. Я мріяла саме про це: "Графиня, до вас можна? Це князь Борисюк", - поділилася пікантними подробицями Ольга.

Графиня Ольга спить собі сама

Нагадаємо, колись Сумська розказувала, що не розпитує чоловіка про інших жінок, щоби не нервувати дарма.

Фото з Instagram