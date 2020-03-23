Учасники Нацвідбору TVORCHI записали джингл зі звуків карантину

Учасники Національного відбору на Євробачення-2020, гурт TVORCHI записали джингл з реальних звуків карантину.

Таким чином музиканти підтримали національну кампанію #залишайсявдома.

Tvorchi використали типові домашні звуки під час карантину: відкритий кран, розсипана гречка, натягування рукавичок тощо.

Ендрю та Джеффрі долучилися до кампанії #залишайсявдома

"Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома. Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається зі звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок, та всього іншого, що оточує нас вдома щосекунди. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома", – коментують артисти.

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Фото прес-служби