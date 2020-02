Відбувся 2-ий півфінал Нацвідбору на Євробачення, тепер відомі всі фіналісти

Увечері 15-го лютого відбувся 2-ий півфінал Нацвідбору на Євробачення, за підсумками якого ще троє учасників вийшли у фінал.

Шанс представити Україну цього року на пісенному конкурсі в Роттердамі отримали TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod.

Вісімку учасників оцінювало тріо журі: незмінний Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Першими виступали львів'яни MOONZOO з репером із самої Флориди F.M.F. Sure (Френсіс Отумович, як вирішив звертатися до нього ведучий Сергій Притула). Їхня композиція "Maze" - це так званий "sad dance", танцювальна музика для тих, кому невесело.

"Нема вражаючого суперхуку, але є атмосферність та настрій", - зазначив Дроздов, припустивши, глядачі конкурсу можуть і занудьгувати. Водночас, на його думку, така музика якраз більше й заходитиме в Європі, ніж в Україні.

Із ним погодилася Тіна Кароль, запропонувавши трохи порізати трек, переставивши його "хук" "You are the one" десь наперед, а от Андрій Данилко - ні.

"Це було атмосферно, в мене не було жодного суму... Ви мені сподобалися. Дуже якісно", - похвалив він.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП MOONZOO FEAT F.M.F. SURE:

Cестри-харків'янки Бетті, Міріам та Сіона Ендале, вони ж гурт FO SHO, виступали другими та виконували пісню "BLCK SQR".

"Як вокалістка я аплодувала вам стоячи", - сказала Кароль.

"Це музично, це сучасно, це вокально", - зазначила вона, назвала номер дівчат неочікуваним та "резонансом" для України", а ще сказала, що й сама залюбки заспівала би з дівчатами.

"Такі темненькі дівчатка, а такі світлі. Я всю пісню посміхався", - прокоментував Данилко та побажав сестрам бути в фіналі.

Дроздов же заявив, що дівчата - "вогонь" і дуже переконливі. Водночас він побоюється, що їхні технічність та фірмовість зіграє проти FO SHO.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП FO SHO:

18-річна Еліна Іващенко, яка співає з 5 років та вже виборола не одну перемогу в українських пісенних конкурсах, представила власну авторську пісню "Get Up". Незвичним був реквізит - порожнє взуття на сцені, яке символізувало жінок, що постраждали від насильства.

Андрій Данилко зізнався, що "не вірить" Еліні. На його думку, співати такі серйозні речі треба лише тоді, коли ти їх особисто пережив. Проте він побажав співачці удачі та констатував, що вона вродлива, і її любить камера.

"В тебе нереальний вокал, який забитий фонограмою", - зауважила Тіна Кароль, пояснивши, що в неї є претензії до оранжування.

"Еліна - ти безумовна машина, ти як німецька футбольна збірна, котра в кращі роки перемагає все", - оригінально прокоментував виступи Іващенко Віталій Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ЕЛІНИ:

У майбутньому серйозний конкурент Олега Винника, Олександр Порядинський із піснею "Savior" був четвертим та, як висловився Притула, продемонстрував "оксамитовий вокал". А заразом розкрив секрети свого схуднення на вражаючі 60 кіло - "нада прикривать холодильник" і "трохи менше їсти".

"Класний вокал, і ніби він сидить у тілі іншої людини. Типовий, битовушний образ, і це треба міняти", - порадила Кароль.

Данилко так само відзначив неспівпадіння сценічного образу Олександра зі співом. Але додав, що все це можна вирішити за допомогою хорошого режисера та стиліста, головне, що цей спів зачіпає душу.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ОЛЕКСАНДРА:

Співачка GARNA (Олена Левашова), маючи голос у чотири октави, зізналася, що мало не загубила себе, співаючи кавери на чужі пісні. Тому для Євробачення вона приготувала символічну пісню "Who We Are?".

Данилко похвалив Олену за те, що вона якісно "працювала на публіку". А Кароль - за те, що в неї є "стержень, зерно", і що вона "сповідувалася на цій сцені".

"Сильний та чудовий вокал, міцний, впевнений - і це все хороше, що я можу сказати про цю пісню", - сказав Дроздов, якому композиція не сподобалася.

На його думку, GARNA поквапилася з приходом на Нацвідбір, і їй слід поміркувати про те, чим іще, крім вокалу, приваблювати глядача.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП GARNA:

Андрій KHAYAT, зізнався, що та підтримка, яку він отримав від глядачів на минулорічному Нацвідборі, його окрилила і стала "знаком від Бога". Тому він вирішив боротися знов.

Сергій Притула, звісно ж, не зміг не згадати минулорічний скандал із його жартом про халат та журналіста з "1+1", який через це "так кричав, що в нього аж туш потекла".

Усі члени журі відзначили те, як суттєво виріс за цей рік виконавець, і похвалили пісню. А Дроздов нарахував у ній цілих три "хуки".

"Комерційна, цікава, звучить цікаво", - похвалила Тіна пісню KHAYAT, але зауважила, що дівчата на сцені - зайві, і ліпше їх замінити, наприклад, на хлопців Kazaky.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП KHAYAT:

Колишнього Володимира Ткаченка, який тепер зветься David Axelrod (як підтвердив артист, він навіть змінив усі документи), прийти на нацвідбір змусила сама пісня, присвячена дружині та доньці.

"Абсолютно сильна, конкурсна пісня з крутим вокалістом", - прокоментував Данилко, але зауважив, що, водночас, це не те, чим можна здивувати глядача в Роттердамі.

Наговорили компліментів виконанню Девіда і Тіна з Віталієм. Але порадили додати "любові до життя", жаги та пристрасті.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ДЕВІДА:

Гурт TVORCHI, Андрій та Джеффері з Тернополя виступали останніми, з піснею "Bonfire".

Дроздов відзначив "відчуття свіжості та відчуття сьогоднішнього дня" у виступі хлопців, назвавши пісню крутою та однією з найсучасніших на цьому Нацвідборі.

Кароль порадила попрацювати над вокальною стабільністю, але похвалила "крутий саунд". Данилко сказав, що хоче бачити дует у фіналі, адже трек "сучасний, модненький, смачненький".

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП TVORCHI:

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 22-го лютого. У ньому артисти стрінуться для вирішального баттлу з лідерами першого півфіналу: Jerry Heil, GO-A та KRUТЬ.

Виступи в фіналі, згідно жеребкування, відбудуться в наступному порядку: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

Сам міжнародний конкурс Роттердам прийматиме 12-16-го травня. Україна виступатиме в першому півфіналі, тобто 12-го травня.

До слова, поки українські глядачі очікували на остаточні підсумки голосування, на сцені Нацвідбору виступили The Hardkiss, учасниця дитячого Євробачення Софія Іванько та закордонний гість та майбутній конкурент - представник Чехії на цьогорічному конкурсі. Це був репер Benny Cristo з композицією "Kemama" (а ще він назвав Тіну Кароль "bro").

