Байкова у масці показала акробатику на спортмайданчику

Модель Аліна Байкова перебуває на карантині у рідному Кропивницькому і майже щодня показує, чим займається вдома.

Але на початку другого тижня самоізоляції вона не витримала і пішла тренуватися на спортивному майданчику коло будинку у дворі.

Свої акробатичні рухи Аліна записала і виклала у мережу.

"Як ви всі знаєте, я завжди в русі. Я багато ходжу пішки і тренуюся майже кожен день. Я насолоджуюся можливістю побути вдома, бо моє життя прийшло до того, що я занадто багато робила все, не думаючи про те, що по-справжньому мені подобається робити!", - зізналася Байкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 23 Мар 2020 в 5:27 PDT

"Тож я насолоджуюся цим часом, коли я нічого не роблю або роблю те, що зазвичай роблять люди (дивлюся фільми, документальні фільми, TedTalks, інтерв'ю з цікавими людьми, новини, Covid-19, їм, рано лягаю спати, читаю)", - поділилася Аліна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Quarantine #Day10 #In Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 22 Мар 2020 в 5:57 PDT

"Найскладніше - це те, що я не можу бути на вулиці і бачити своїх рідних. Тому сьогодні я вирішила сходити на пробіжку по парку і зрозуміла, скільки безкоштовних речей в житті ми не цінуємо: час на вулиці, природу, прекрасну погоду, свіже повітря, здоров'я. Зараз у всіх нас так багато часу подумати про те, що дійсно важливо в житті, і що нам приносить справжнє задоволення", - наголосила Аліна.

Нагадаємо, ще у січні Байкова безтурботно демонструвала тіло в різних бікіні на Карибах.