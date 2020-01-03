Байкова на Карибах посвітила тілом у різнокольорових бікіні

Любителька пляжного відпочинку та золотих унітазів, модель Аліна Байкова перші дні нового року проводить на Карибах із друзями.

Як і завжди, красуня демонструє у мережі різноманіття купальників та своє худорляве тіло в них.

За кілька днів відпустки Аліна встигла попозувати у чотирьох бікіні різних кольорів та викласти всі ці кадри в Instagram.

Байкова написала в Instagram, що 2019 був для неї складним роком, але труднощі допомогли їй багато чого усвідомити та переосмислити, відкрити очі на купу речей та відпустити людей, які не поділяють ті самі цінності, що і вона

Одразу видно, що Аліна не переїла олів'є та шуби

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙 Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 1 Янв 2020 в 10:19 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Байкова показалася без трусів на золотому унітазі та вигуляла тризуб у Нью-Йорку

В трусиках чи ні: Байкова у Мілані заінтригувала відвертою сукнею

Байкова у Сен-Тропе посвітила засмаглим тілом у яскравому купальнику

Байкову в Португалії зняли в купальнику зі шворками на стегнах

Байкова з різних ракурсів посвітила дупцею на пляжі. ФОТО