Байкова на Карибах посвітила тілом у різнокольорових бікіні
П'ятниця, 3 січня 2020, 10:07
Любителька пляжного відпочинку та золотих унітазів, модель Аліна Байкова перші дні нового року проводить на Карибах із друзями.
Як і завжди, красуня демонструє у мережі різноманіття купальників та своє худорляве тіло в них.
За кілька днів відпустки Аліна встигла попозувати у чотирьох бікіні різних кольорів та викласти всі ці кадри в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Байкова показалася без трусів на золотому унітазі та вигуляла тризуб у Нью-Йорку
В трусиках чи ні: Байкова у Мілані заінтригувала відвертою сукнею
Байкова у Сен-Тропе посвітила засмаглим тілом у яскравому купальнику
Байкову в Португалії зняли в купальнику зі шворками на стегнах
Приєднуйтесь до дискусії