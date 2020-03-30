Каменських п’ятьма мовами закликала не нажерти п’яту точку на карантині
Понеділок, 30 березня 2020, 09:47
Співачка Настя Каменських у мережі активно мотивує всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину.
Співачка проводить онлайн-тренування у прямому ефірі, показує свій день вдома, а у понеділок 30-го березня презентувала карантинний скетч п’ятьма мовами.
"Друзі, я розумію, що дедалі важче дотримуватись домашнього режиму, проте зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе та своїх рідних і, звісно, тримати позитивну хвилю", - зазначила Каменських.
У треку Настя українською, російською, англійскою, іспанською та турецькою мовами закликала "не нажерти п’яту точку", а краще почитати книжку.
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Нагадаємо, раніше Каменських зняла влог про те, як проходить її день на карантині.
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