Каменських п’ятьма мовами закликала не нажерти п’яту точку на карантині

Співачка Настя Каменських у мережі активно мотивує всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину.

Співачка проводить онлайн-тренування у прямому ефірі, показує свій день вдома, а у понеділок 30-го березня презентувала карантинний скетч п’ятьма мовами.

"Друзі, я розумію, що дедалі важче дотримуватись домашнього режиму, проте зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе та своїх рідних і, звісно, тримати позитивну хвилю", - зазначила Каменських.

Настя вдома щодня тренується, вчить іспанську та читає книжки замість того, щоб наїдати собі дупцю, лежачи у ліжку

У треку Настя українською, російською, англійскою, іспанською та турецькою мовами закликала "не нажерти п’яту точку", а краще почитати книжку.

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Нагадаємо, раніше Каменських зняла влог про те, як проходить її день на карантині.