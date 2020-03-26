Патчі, вівсянка та книжки: Каменських показала свій день на карантині

Четвер, 26 березня 2020, 12:58

Співачка Настя Каменських починає свій день з патчів під очі та склянки води натщесерце.

Потім вони з Потапом снідають вівсянкою з тертим яблучком і тренуються.

Що ще вона робить вдома на карантині, Настя показала у своєму блозі.

Причому артистка зняла відео всього свого дня, починаючи з заспаного обличчя зранку і закінчуючи ляганням в ліжко ввечері.

 
Настя не боїться показувати заспане обличчя зранку 
 
І в душі 
 
Бюті-ритуали - невід'ємна частина 
 
Вівсянка з тертим яблуком - сніданок і Насті, і Потапа 
 
Потап пожвавив картинку нарцисами і собою 

До речі, через карантин Настя тренується вдома онлайн разом зі своїми підписниками.

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Вместе мы сила! 💪 Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко. Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! ☑️ Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! 🏃‍♀️ Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером @khomytskyi_official. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! Первая тренировка уже завтра, в 9:00 ⏰ #тренируюсьсNK #nksport

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 22 Мар 2020 в 10:56 PDT

 
Другий сніданок Насті після тренування складається з омлету, авокадо та слабосолоного лосося 
 
А потім Настя розказала про свої книжки 
 
Співачка намагається читати і англійською, і іспанською, але поки виходить не дуже 
 
На обід Каменських приготувала собі коричневий рис, стейк з телятини та салат 
 
Що було на вечерю, Настя не розказувала. Але, схоже, м'ясо зі спаржею 
 
Після вечері Каменських з Потапом дивляться серіали, а вже о 21.30 співачка лягає спати 

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