Патчі, вівсянка та книжки: Каменських показала свій день на карантині
Співачка Настя Каменських починає свій день з патчів під очі та склянки води натщесерце.
Потім вони з Потапом снідають вівсянкою з тертим яблучком і тренуються.
Що ще вона робить вдома на карантині, Настя показала у своєму блозі.
Причому артистка зняла відео всього свого дня, починаючи з заспаного обличчя зранку і закінчуючи ляганням в ліжко ввечері.
До речі, через карантин Настя тренується вдома онлайн разом зі своїми підписниками.
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Вместе мы сила! 💪 Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко. Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! ☑️ Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! 🏃♀️ Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером @khomytskyi_official. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! Первая тренировка уже завтра, в 9:00 ⏰ #тренируюсьсNK #nksport
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