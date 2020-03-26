Патчі, вівсянка та книжки: Каменських показала свій день на карантині

Співачка Настя Каменських починає свій день з патчів під очі та склянки води натщесерце.

Потім вони з Потапом снідають вівсянкою з тертим яблучком і тренуються.

Що ще вона робить вдома на карантині, Настя показала у своєму блозі.

Причому артистка зняла відео всього свого дня, починаючи з заспаного обличчя зранку і закінчуючи ляганням в ліжко ввечері.

Настя не боїться показувати заспане обличчя зранку

І в душі

Бюті-ритуали - невід'ємна частина

Вівсянка з тертим яблуком - сніданок і Насті, і Потапа

Потап пожвавив картинку нарцисами і собою

До речі, через карантин Настя тренується вдома онлайн разом зі своїми підписниками.

Другий сніданок Насті після тренування складається з омлету, авокадо та слабосолоного лосося

А потім Настя розказала про свої книжки

Співачка намагається читати і англійською, і іспанською, але поки виходить не дуже

На обід Каменських приготувала собі коричневий рис, стейк з телятини та салат

Що було на вечерю, Настя не розказувала. Але, схоже, м'ясо зі спаржею

Після вечері Каменських з Потапом дивляться серіали, а вже о 21.30 співачка лягає спати

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