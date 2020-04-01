Осадча з Горбуновим долучилися до карантинного TikTok-флешмобу Потапа

Уже тиждень в Instagram поширюється флешмоб, який запустив шоумен Потап у соцмережі TikTok.

Челендж називається #noxoxochallenge – No Hugs No Kisses. Це назва пісні гурту Mozgi, під яку учасники флешмобу мають виконати доволі прості танцювальні рухи.

Подружжя телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов теж долучилися до челенджа і записали відео своїх танців.

Раніше танець від Потапа викладали шоумен Євген Кошовий з дочкою, Мішель Андраде, Позитив та Настя Каменських.