Осадча з Горбуновим долучилися до карантинного TikTok-флешмобу Потапа
Уже тиждень в Instagram поширюється флешмоб, який запустив шоумен Потап у соцмережі TikTok.
Челендж називається #noxoxochallenge – No Hugs No Kisses. Це назва пісні гурту Mozgi, під яку учасники флешмобу мають виконати доволі прості танцювальні рухи.
Подружжя телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов теж долучилися до челенджа і записали відео своїх танців.
Раніше танець від Потапа викладали шоумен Євген Кошовий з дочкою, Мішель Андраде, Позитив та Настя Каменських.
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Мои фавориты #noxoxochallenge @evgenii.koshevoi @olya.shelby @mishvirmish #mozgi #nohugs #nokisses
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Мой любимый тренер NK @kamenskux участвует в #noxoxochallenge и Вы подключайтесь @mozgiband #mozgi #nohugs #nokisses
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Quarrrrrantin! #stayhomemotherfucker @positiff #tiktok ПРИСОДИНЯЙТЕСЬ ЧЕЛЕНДЖ #NOXOXOCHALLENGE JOIN US🙌🙌🙌 #Mozgi #nohugs #nokisess
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#noxoxochallenge with NK #nk @kamenskux УЧАСТВУЙТЕ!!! #mozgi #hohugs #nokisses