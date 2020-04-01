Осадча з Горбуновим долучилися до карантинного TikTok-флешмобу Потапа

1 квітня 2020, 09:13

Уже тиждень в Instagram поширюється флешмоб, який запустив шоумен Потап у соцмережі TikTok.

Челендж називається #noxoxochallenge – No Hugs No Kisses. Це назва пісні гурту Mozgi, під яку учасники флешмобу мають виконати доволі прості танцювальні рухи.

Подружжя телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов теж долучилися до челенджа і записали відео своїх танців.

Раніше танець від Потапа викладали шоумен Євген Кошовий з дочкою, Мішель Андраде, Позитив та Настя Каменських.

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Мои фавориты #noxoxochallenge @evgenii.koshevoi @olya.shelby @mishvirmish #mozgi #nohugs #nokisses

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 29 Мар 2020 в 1:40 PDT

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Мой любимый тренер NK @kamenskux участвует в #noxoxochallenge и Вы подключайтесь @mozgiband #mozgi #nohugs #nokisses

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Мар 2020 в 10:30 PDT

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Quarrrrrantin! #stayhomemotherfucker @positiff #tiktok ПРИСОДИНЯЙТЕСЬ ЧЕЛЕНДЖ #NOXOXOCHALLENGE JOIN US🙌🙌🙌 #Mozgi #nohugs #nokisess

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 25 Мар 2020 в 11:18 PDT

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#noxoxochallenge with NK #nk @kamenskux УЧАСТВУЙТЕ!!! #mozgi #hohugs #nokisses

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 26 Мар 2020 в 7:16 PDT


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