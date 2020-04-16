Кароль з сином показали, як прикрасили стіл до Великодня. ФОТО

16 квітня 2020, 15:06

Співачка Тіна Кароль, яка проводить карантин разом з сином у своєму заміському будинку, вже підготувала прикраси для святкового великоднього столу.

Зірка влаштувала пряму трансляцію у шоу "Сніданок з 1+1" та навчила, як зі шкаралупи яйця зробити свічку та красиво декорувати великодній кошик.

 
Тіна натхненно підійшла до декору свого столу до Великодня
 
Веня на карантині не байдикує, а навпаки - старанно вчиться, зокрема, і музиці

 
Тіна і Веня зробили свічку зі шкаралупи яйця
 
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Тіна Кароль з сином Веніаміном вітають Україну з прийдешнім Великоднем! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 16 Апр 2020 в 9:46 PDT

Фото з соцмереж


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