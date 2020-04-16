Кароль з сином показали, як прикрасили стіл до Великодня. ФОТО
16 квітня 2020, 15:06
Співачка Тіна Кароль, яка проводить карантин разом з сином у своєму заміському будинку, вже підготувала прикраси для святкового великоднього столу.
Зірка влаштувала пряму трансляцію у шоу "Сніданок з 1+1" та навчила, як зі шкаралупи яйця зробити свічку та красиво декорувати великодній кошик.
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Тіна Кароль з сином Веніаміном вітають Україну з прийдешнім Великоднем! #тинакароль
Фото з соцмереж
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