Кароль з сином показали, як прикрасили стіл до Великодня. ФОТО

Співачка Тіна Кароль, яка проводить карантин разом з сином у своєму заміському будинку, вже підготувала прикраси для святкового великоднього столу.

Зірка влаштувала пряму трансляцію у шоу "Сніданок з 1+1" та навчила, як зі шкаралупи яйця зробити свічку та красиво декорувати великодній кошик.

Тіна натхненно підійшла до декору свого столу до Великодня

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Тіна і Веня зробили свічку зі шкаралупи яйця

Фото з соцмереж