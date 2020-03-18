Кароль забрала сина з Лондона і розказала, чого в нього вчитиметься

Співачка Тіна Кароль на карантині не сумуватиме. Адже перебуває вдома з сином Веніаміном, якого встигла оперативно забрати з Британії, де він живе і навчається.

У своєму Instagram Тіна показала миле селфі з хлопцем та розказала, чим збирається займатися.

"Зараз контакт з людьми значно обмежився. Ми живемо в новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше, і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій та рівновагу. Важливо турбуватися про своє здоров’я та піклуватися один про одного", - зауважила Кароль у програмі "Сніданок з 1+1" та додала, що з учасниками "Голосу" вони проводять онлайн репетиції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #идинажизнь Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Мар 2020 в 1:05 PDT

Зате Тіні з сином є чим розважити одне одного вдома.

"Веніамін зараз повернувся з навчання у Лондоні та перебуває зі мною. Для мене це був справжній челлендж: закривають небо, а дитина повинна повернутися додому. Під час карантину нам з ним є чим зайнятися: він добре знає англійську, французьку, трохи мене підівчить, а я його підтягну у музиці", - поділилася планами Кароль.

Веня побуде разом із мамою

Він вчитиметься в неї, а вона - в нього

Нагадаємо, Кароль надягла респіратор однією з перших - ще наприкінці лютого.