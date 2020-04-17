Лобода у бронзовому купальнику посвітила пружним пресом

Співачка Світлана Лобода вже готується до виходу з карантину. І, судячи з її фото в купальнику, спортом зірка займається ледь не щодня.

На доказ своєї чудової фізичної форми Світлана виклала кілька фото в купальнику на заздрість усім, хто наїдає щоки та інші місця, сидячи вдома.

"Готуюся до виходу з карантину", - так і підписала Лобода.

Світлана завжди в одній формі, навіть після пологів

Кілька днів тому Лобода влаштувала вдома доньці вечірку у стилі Гоґвортса.