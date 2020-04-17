Лобода у бронзовому купальнику посвітила пружним пресом

П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:14

Співачка Світлана Лобода вже готується до виходу з карантину. І, судячи з її фото в купальнику, спортом зірка займається ледь не щодня.

На доказ своєї чудової фізичної форми Світлана виклала кілька фото в купальнику на заздрість усім, хто наїдає щоки та інші місця, сидячи вдома. 

"Готуюся до виходу з карантину", - так і підписала Лобода. 

 
Світлана завжди в одній формі, навіть після пологів
 
За бажанням, можна качати попу так само, як Свєта
 
 

Кілька днів тому Лобода влаштувала вдома доньці вечірку у стилі Гоґвортса

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