Лобода у бронзовому купальнику посвітила пружним пресом
17 квітня 2020, 12:14
Співачка Світлана Лобода вже готується до виходу з карантину. І, судячи з її фото в купальнику, спортом зірка займається ледь не щодня.
На доказ своєї чудової фізичної форми Світлана виклала кілька фото в купальнику на заздрість усім, хто наїдає щоки та інші місця, сидячи вдома.
"Готуюся до виходу з карантину", - так і підписала Лобода.
Кілька днів тому Лобода влаштувала вдома доньці вечірку у стилі Гоґвортса.
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