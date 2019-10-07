У трусиках і з гумкою: Лобода на канапі показала оригінальний воркаут для попи
7 жовтня 2019, 14:18
Холодного й похмурого понеділка всім нам не завадить трохи мотивації - і вона є в Instagram співачки Світлани Лободи. 36-річна зірка показала, як вона робить собі "струнку та симпатичну" фігурку.
Свєта поділилася відео свого заняття в спортзалі, а ще незвичного воркауту з гумкою на канапі долілиць.
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Нагадаємо, Лобода днями приїхала до Києва. Вона сподівається, що незабаром, завдяки старанням президента Володимира Зеленського, зможе повернутися на батьківщину і з концертами.
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