У трусиках і з гумкою: Лобода на канапі показала оригінальний воркаут для попи

Холодного й похмурого понеділка всім нам не завадить трохи мотивації - і вона є в Instagram співачки Світлани Лободи. 36-річна зірка показала, як вона робить собі "струнку та симпатичну" фігурку.

Свєта поділилася відео свого заняття в спортзалі, а ще незвичного воркауту з гумкою на канапі долілиць.

Переглянути цей допис в Instagram Ох Ах и Ух 😁🤭😂 Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 6 Жов 2019 р. о 10:46 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓪𝓵𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪❤️ (@versalskaya) 5 Жов 2019 р. о 5:46 PDT

Нагадаємо, Лобода днями приїхала до Києва. Вона сподівається, що незабаром, завдяки старанням президента Володимира Зеленського, зможе повернутися на батьківщину і з концертами.