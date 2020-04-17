Сумська зробила сирну паску за рецептом свекрухи. ВІДЕО

Актриса Ольга Сумська цього року вирішила зробити сирну паску за рецептом своєї свекрухи.

Зазвичай, паски щороку випікає чоловік Ольги, Віталій Борисюк. Але саме цього Великодня артистка потішить рідних смачною паскою без тіста та дріжджів.

Докладним відеорецептом смаколика Сумська поділилася в соцмережах.

"Цього року думала взагалі не пекти паски, але душа просить. Вирішила спекти сирну за рецептом моєї свекрухи. Борошняні паски зазвичай випікає Віталій, виймаємо раз на рік хлібопічку - подарунок кума (Володимира – ред..) Горянського", - поділилася актриса.

Також Сумська вирішила підтримати малий бізнес і накупила всіляких корисних смаколиків до свята - без глютену, цукру та лактози, від яких вона відмовилася за порадою дієтолога

"Рецепт сирної пасочки: сир (не менше 15%жирності) 800гр, пів склянки сметани, два дитячих жирних сирка, яйця 8шт, цукор за смаком або стервія, ванільний цукор, секретні інгредієнти: зацукрована полуниця і журавлина, родзинки різних кольорів, декілька ложок манки, але якщо сир базарний, то взагалі без манки. Можна додати курагу або горішки. Головне-бажання!" - поділилася Ольга та виклала покрокове приготування паски.

Головне - добре перемішати всі інгредієнти. Ольга робить це блендером

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 16 Апр 2020 в 1:42 PDT

Також рецептом своєї паски традиційно поділилася колишня перша леді Марина Порошенко.