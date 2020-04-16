Порошенко показав, як його "королева кухні" з доньками паски пече

Експрезидент Петро Порошенко, який є палким фанатом кулінарного таланту своєї дружини Марини, не зміг втриматися та зайвий раз не розхвалити в мережі її фірмові паски. Адже вважає їх найсмачнішими в світі.

Як колишня перша леді з доньками Олександрою та Євгенією готуються до Великодня, він показав у Facebook.

Окрема цікава деталь - фартушок господині. На ньому вишитий напис іспанською мовою: "Марина - королева кухні".

Марина Порошенко з доньками у Чистий четвер вже встигли напекти пасок

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Вишиванка та вишитий фартух" - "кухонний" лук колишньої першої леді

Справжня королева кухні може працювати з тістом, не знявши годинника, ще й білосніжні рукави не замастить. А ви так умієте?

Петро Олексійович називає жінчині паски найсмачнішими у світі

Паски Порошенків цього року з зеленим декором...

Нагадаємо, Порошенки не роблять секрету з рецепту своєї паски. А от Юлія Тимошенко вміє готувати сирники з хлоридом кальцію.

Фото з Facebook Порошенка

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Паска першої леді: рецепт від Марини Порошенко