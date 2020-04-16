Порошенко показав, як його "королева кухні" з доньками паски пече
Четвер, 16 квітня 2020, 13:00
Експрезидент Петро Порошенко, який є палким фанатом кулінарного таланту своєї дружини Марини, не зміг втриматися та зайвий раз не розхвалити в мережі її фірмові паски. Адже вважає їх найсмачнішими в світі.
Як колишня перша леді з доньками Олександрою та Євгенією готуються до Великодня, він показав у Facebook.
Окрема цікава деталь - фартушок господині. На ньому вишитий напис іспанською мовою: "Марина - королева кухні".
Нагадаємо, Порошенки не роблять секрету з рецепту своєї паски. А от Юлія Тимошенко вміє готувати сирники з хлоридом кальцію.
Фото з Facebook Порошенка
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