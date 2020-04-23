Онєгін в Шльопках: Винник переспівав хіт Полякової. ВІДЕО

Олег Винник під час карантину вирішив повеселити своїх прихильників та деяких колег.

Він виклав у Instagram відео свого кавера на хіт Олі Полякової "Шльопки". Причому поєднавши його з фрагментом арії Ленського з опери "Євгеній Онєгін".

"Всім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали кілька музичних імпровізацій. Дивіться першу прямо зараз. Чекаю ваших посмішок, бажаю всім нам здоров'я і натхнення!", - підписав ролик Олег.

До речі, у березні Олександр Пономарьов переспівав хіт Олега Винника "Вовчиця". А перед тим у січні співаки разом виконали колядку.