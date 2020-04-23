Монро та Кухар посвітили стрункими ніжками з-під подушок. ФОТО

Про челендж з подушками у мережі вже підзабули, але дехто з селебріті лише зараз до нього долучився. Як от травесті-діва Монро і прима-балерина Катерина Кухар.

Обидві виклали в Instagram фото себе в подушках, демонструючи при цьому стрункі ніжки.

"Зате не видно зайві три сантиметри на талії", - пожартувала Монро і пустилася філософствувати.

А Кухар не обмежилася подушкою, а зробила сукню ще й з ковдри.

Нещодавно 53-річна Холлі Беррі посвітила голим стегном з-під подушки.