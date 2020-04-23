Монро та Кухар посвітили стрункими ніжками з-під подушок. ФОТО
Про челендж з подушками у мережі вже підзабули, але дехто з селебріті лише зараз до нього долучився. Як от травесті-діва Монро і прима-балерина Катерина Кухар.
Обидві виклали в Instagram фото себе в подушках, демонструючи при цьому стрункі ніжки.
"Зате не видно зайві три сантиметри на талії", - пожартувала Монро і пустилася філософствувати.
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И не видно, что +3 на талии😉 Хотя флэшмоб дурацкий... Как и передевачки МЖ, и многое другое, что в трендах последние лет пять... Миром правит хайп и фаст фуд. Мгновенные эмоции, вау- эффект, ударная доза адреналина и давай еще, еще и еще... Принять? Смириться? Ну нееет! Не для этого мы рождаемся и умираем. Вчерашней эфир Уже обработан и доступен на моем YouTube канале по ссылке в био. профиля. Ничего не предвещало бури, но решила не сдерживаться и озвучить далеко неприятные мысли на тему решений украинского правительства, обесценивания артистов, хамства и многого другого 😠😑 Молчать, значит соглашаться. Я, к счастью, могу себе позволить говорить! Чего и вам желаю😘 #неугомоннаяМонро
А Кухар не обмежилася подушкою, а зробила сукню ще й з ковдри.
Нещодавно 53-річна Холлі Беррі посвітила голим стегном з-під подушки.