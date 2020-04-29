Седокова з цицями в золоті знялася на тлі Гаррі і Меган. ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова замахнулася на тему майбутнього, в якому, на її думку, людині загрожує самоізоляція.

У ролику на пісню "Грааль" зірка знялася сама у різних футурологічних образах.

Аня вирішила спрогнозувати майбутнє

"Самоізоляція стосується всіх без винятку. Божевілля - думати, що ти розумніший за всіх і що ти в безпеці. Ніхто не в безпеці. І єдине, що може врятувати людство, - це небайдужість. Вона і є той самий Святий Грааль, енергія якого підтримує Всесвіт", - так пише Седокова про задум свого нового кліпу.

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Людям загрожує ізоляція - застерігає Седокова

"Крааль" показує, що станеться c людством через п'ятнадцять або двадцять років, якщо нічого не зробити. Ми бачимо, до чого призвели екологічні катастрофи, політичні ігри і наша безвідповідальність. Нас чекає тотальна ізоляція? Або на планеті в принципі залишиться одна людина? А що якщо самоізоляція - це єдиний шанс вижити?" - такі серйозні запитання ставить Аня.

Крім того, на деяких кадрах артистка позує на тлі відео з весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Гаррі з Меган дуже б здивувалися, якби побачили себе у кліпі Седокової

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