Седокова з цицями в золоті знялася на тлі Гаррі і Меган. ВІДЕО
Співачка Ганна Седокова замахнулася на тему майбутнього, в якому, на її думку, людині загрожує самоізоляція.
У ролику на пісню "Грааль" зірка знялася сама у різних футурологічних образах.
"Самоізоляція стосується всіх без винятку. Божевілля - думати, що ти розумніший за всіх і що ти в безпеці. Ніхто не в безпеці. І єдине, що може врятувати людство, - це небайдужість. Вона і є той самий Святий Грааль, енергія якого підтримує Всесвіт", - так пише Седокова про задум свого нового кліпу.
"Крааль" показує, що станеться c людством через п'ятнадцять або двадцять років, якщо нічого не зробити. Ми бачимо, до чого призвели екологічні катастрофи, політичні ігри і наша безвідповідальність. Нас чекає тотальна ізоляція? Або на планеті в принципі залишиться одна людина? А що якщо самоізоляція - це єдиний шанс вижити?" - такі серйозні запитання ставить Аня.
Крім того, на деяких кадрах артистка позує на тлі відео з весілля принца Гаррі та Меган Маркл.
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