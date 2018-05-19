Принц Гаррі взяв заміж Меган Маркл. ФОТО. ВІДЕО

19 травня 2018, 14:03

19-го травня, об 12:00 за лондонським часом розпочалося вінчання 33-річного британського принца Гаррі (Його Високості Генрі Чарльза Альберта Девіда Уельського) та 36-річної американської актриси Меган Маркл. Це 16-те королівське весілля, що відбулося в Віндзорському палаці з 1863-го року.

Уранці Букінгемський палац офіційно оголосив про те, що віднині принц Гаррі носитиме титул герцога Сассекського, графа Дамбартонського та барона Кілкілського. Після весілля Меган стає герцогинею - не принцесою, оскільки обраниця принца не королівської крові.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали подружжям

Так само, як свого часу вчинила Кейт Міддлтон, Маркл вилучила зі своєї весільної обітниці рядок про те, що вона "коритиметься своєму чоловікові". А от принц Гаррі в дечому вирішив не наслідувати свого старшого брата: Вільям не носить обручки, а Гаррі - так. Обручка Меган виготовлена з уельського золота, подарованого королевою, а обручка Гаррі - з платини.

Наречений та його боярин були в військовій формі

Коли прибула наречена, була невеличка затримка: хлопчики-пажі не одразу розібралися з довжелезним шлейфом.


Принц Джордж і принцеса Шарлотта теж були серед почту нареченої. Але, вочевидь, через їхній юний вік, якихось відповідальних обов'язків на малюків не поклали, вони просто йшли позаду Меган.

Були сумніви, чи зможе бути присутній на весіллі онука 96-річний принц Філіп, адже в квітні він переніс операцію з заміни кульшового суглобу. Але чоловік королеви Єлизавети не лише приїхав на церемонію, але й зміг обійтися без тростини, коли заходив до церкви.

Меган Маркл вирушила до вівтаря в сукні від Givenchy. Її авторкою стала Клер Вейат Келлер. Тіара на голові нареченої свого часу належала королеві Мері.

Майбутню невістку привів до вівтаря принц Чарльз
Мама нареченої, Дорія, почала плакати ще до початку церемонії
Її Величність щось була не дуже в святковому гуморі?

Вінчав пару архієпископ Кентерберійський, але з дуже емоційною проповіддю виступив також Його Блаженство Майкл Каррі, глава Єпископальної церкви США.

Сталося!
Перший офіційний цілунок герцога і герцогині

Після вінчання новоспечене подружжя у відкритому екіпажі проїхало кількома вулицями Віндзора.

Натовп кричав молодятам: "Щастя!"

На весіллі було чимало зіркових гостей.

Серена Вільямс, її чоловік Алексіс Оганян і доня - Алексіс Олімпія
Сер Елтон Джон
Джордж Клуні з дружиною Амаль
Колега Маркл за серіалом "Форс-мажори" Патрік Джей Адамс
Джина Торрес
І Рік Хоффман теж був. А от родичів, окрім мами, Меган не стала запрошувати
Дуже елегантні Бекхеми
Ідріс Ельба з нареченою та Опра Вінфрі

Було заплановано два весільних прийоми: перший у Віндзорі, другий, для більш вузького кола - всього лише 200 осіб - увечері у Фрогмор-хаусі. Усіх, хто хотів би зробити їм якийсь дарунок, Гаррі та Меган попросили натомість зробити пожертву до котрогось із обраних ними благодійних фондів.

Після першого прийому Гаррі з дружиною, котра вже встигла змінити сукню, ефектно від'їхали у ретро-авті Jaguar, переробленому на електрокар.

Це їде кортеж нареченої
Наче якийсь рок-фест

Скріншоти з прямої трансляції весілля з YouTube, фото з Twitter Кенсингтонського палацу, з Facebook королівської родини, з соцмереж


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