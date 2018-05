Принц Гаррі взяв заміж Меган Маркл. ФОТО. ВІДЕО

19-го травня, об 12:00 за лондонським часом розпочалося вінчання 33-річного британського принца Гаррі (Його Високості Генрі Чарльза Альберта Девіда Уельського) та 36-річної американської актриси Меган Маркл. Це 16-те королівське весілля, що відбулося в Віндзорському палаці з 1863-го року.

Уранці Букінгемський палац офіційно оголосив про те, що віднині принц Гаррі носитиме титул герцога Сассекського, графа Дамбартонського та барона Кілкілського. Після весілля Меган стає герцогинею - не принцесою, оскільки обраниця принца не королівської крові.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали подружжям

Так само, як свого часу вчинила Кейт Міддлтон, Маркл вилучила зі своєї весільної обітниці рядок про те, що вона "коритиметься своєму чоловікові". А от принц Гаррі в дечому вирішив не наслідувати свого старшого брата: Вільям не носить обручки, а Гаррі - так. Обручка Меган виготовлена з уельського золота, подарованого королевою, а обручка Гаррі - з платини.

Prince Harry and his best man The Duke of Cambridge arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/FhWlR1ZPBX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Наречений та його боярин були в військовій формі

The Bridesmaids and Page boys arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/gnhHRi5lui — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Коли прибула наречена, була невеличка затримка: хлопчики-пажі не одразу розібралися з довжелезним шлейфом.

Ms. Meghan Markle arrives at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/Hj79je8glV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Принц Джордж і принцеса Шарлотта теж були серед почту нареченої. Але, вочевидь, через їхній юний вік, якихось відповідальних обов'язків на малюків не поклали, вони просто йшли позаду Меган.

Були сумніви, чи зможе бути присутній на весіллі онука 96-річний принц Філіп, адже в квітні він переніс операцію з заміни кульшового суглобу. Але чоловік королеви Єлизавети не лише приїхав на церемонію, але й зміг обійтися без тростини, коли заходив до церкви.

The Queen and The Duke of Edinburgh arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/R5yOAe3gsb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Меган Маркл вирушила до вівтаря в сукні від Givenchy. Її авторкою стала Клер Вейат Келлер. Тіара на голові нареченої свого часу належала королеві Мері.

Майбутню невістку привів до вівтаря принц Чарльз

Мама нареченої, Дорія, почала плакати ще до початку церемонії

The Bride moves in procession through the Nave where she is joined by The Prince of Wales #RoyalWedding pic.twitter.com/d9HrWsMjRt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/4V1avJlY3K — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Вінчав пару архієпископ Кентерберійський, але з дуже емоційною проповіддю виступив також Його Блаженство Майкл Каррі, глава Єпископальної церкви США.

The Archbishop leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/861sNLbZD0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

The Archbishop of Canterbury joins the couple's right hands together and proclaims them husband and wife #RoyalWedding pic.twitter.com/4SQJdVQKB1 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Сталося!

Перший офіційний цілунок герцога і герцогині

Після вінчання новоспечене подружжя у відкритому екіпажі проїхало кількома вулицями Віндзора.

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

The Duke and Duchess of Sussex depart the Chapel for a carriage procession through the Castle and Windsor Town #RoyalWedding pic.twitter.com/pxPht7OXfP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Натовп кричав молодятам: "Щастя!"

На весіллі було чимало зіркових гостей.

Серена Вільямс, її чоловік Алексіс Оганян і доня - Алексіс Олімпія

Сер Елтон Джон

Джордж Клуні з дружиною Амаль

Колега Маркл за серіалом "Форс-мажори" Патрік Джей Адамс

Джина Торрес

І Рік Хоффман теж був. А от родичів, окрім мами, Меган не стала запрошувати

Дуже елегантні Бекхеми

Заплановано два весільних прийоми: перший у Віндзорі, другий, для більш вузького кола - всього лише 200 осіб - увечері у Фрогмор-хаусі.

Crowds are gathered in Windsor today and guests are starting to arrive ahead of the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding pic.twitter.com/lfJ2Mved97 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Це їде кортеж нареченої

Наче якийсь рок-фест

