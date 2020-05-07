"НеАнгел" Віка у селі повчила, як доїти корівку. ВІДЕО

7 травня 2020, 14:16

Співачка Вікторія Сміюха з дуету "НеАнгели" на карантин подалася до села Борщівка у Харківській області.

Там артистка злилася з сільським побутом та навіть показала, як доїть корову.

"Зустрічайте шок-контент! Такого ви не очікували (хоча ви мене вже знаєте). Сьогодні я покажу майстер-клас, як доїти корову. У мене краще виходить доїти корівку, ніж чоловіків", - пожартувала Віка.

 

"Не боимся мы мороза, греет нас🐮 тепло навоза", - витончено жартує зірка у мережі

 
Якщо карантин затягнеться, Віка без концертів не пропаде
 
 
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Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 6 Май 2020 в 12:39 PDT

А влітку Вікторія теж у селі позувала в купальнику разом із несучками.

Фото з Instagram


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