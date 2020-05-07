"НеАнгел" Віка у селі повчила, як доїти корівку. ВІДЕО
7 травня 2020, 14:16
Співачка Вікторія Сміюха з дуету "НеАнгели" на карантин подалася до села Борщівка у Харківській області.
Там артистка злилася з сільським побутом та навіть показала, як доїть корову.
"Зустрічайте шок-контент! Такого ви не очікували (хоча ви мене вже знаєте). Сьогодні я покажу майстер-клас, як доїти корову. У мене краще виходить доїти корівку, ніж чоловіків", - пожартувала Віка.
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А влітку Вікторія теж у селі позувала в купальнику разом із несучками.
Фото з Instagram
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