"НеАнгел" Віка у селі повчила, як доїти корівку. ВІДЕО

Співачка Вікторія Сміюха з дуету "НеАнгели" на карантин подалася до села Борщівка у Харківській області.

Там артистка злилася з сільським побутом та навіть показала, як доїть корову.

"Зустрічайте шок-контент! Такого ви не очікували (хоча ви мене вже знаєте). Сьогодні я покажу майстер-клас, як доїти корову. У мене краще виходить доїти корівку, ніж чоловіків", - пожартувала Віка.

"Не боимся мы мороза, греет нас🐮 тепло навоза", - витончено жартує зірка у мережі

Якщо карантин затягнеться, Віка без концертів не пропаде

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 6 Май 2020 в 12:39 PDT

А влітку Вікторія теж у селі позувала в купальнику разом із несучками.

Фото з Instagram