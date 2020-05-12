Мама може все: Бужинська сама підстригла трирічного сина. ВІДЕО
12 травня 2020, 08:35
Співачці Катерині Бужинській через карантин довелося самій стригти свого трирічного сина Дмитрика.
"Мама може все", - заявила артистка і взялася за ножиці. А дочка Катя їй допомагала з феном у руках.
Відео процесу Катя виклала у соцмережі.
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Мама может все!!!!)))))#карантин #бужинская #любимыедетки❤️ #мама #мамаартистка #нетничегоневозможного #мамапарикмахер💇
Нагадаємо, ще у березні Бужинська ділилася лайфхаками та розказувала, як вони з чоловіком розважають дітей на карантині.
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