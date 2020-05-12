Мама може все: Бужинська сама підстригла трирічного сина. ВІДЕО

Співачці Катерині Бужинській через карантин довелося самій стригти свого трирічного сина Дмитрика.

"Мама може все", - заявила артистка і взялася за ножиці. А дочка Катя їй допомагала з феном у руках.

Відео процесу Катя виклала у соцмережі.

Нагадаємо, ще у березні Бужинська ділилася лайфхаками та розказувала, як вони з чоловіком розважають дітей на карантині.