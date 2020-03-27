Зірковий карантин: Бужинська про подорожі своєї мрії та лайфхаки багатодітної мами

Вимушений карантин став випробуванням для усіх, незалежно від діяльності та статусу.

Зірки шоубізнесу скасували усі заплановані заходи і сидять вдома з дітьми та сім'ями, займаючись хатніми справами та ревізією гардеробу.

ТаблоID вирішив розпитати артистів про їхню самоізоляцію, побутові лайфхаки та думки з приводу того, що відбувається у світі.

Вікдриває рубрику "Зірковий карантин" співачка й мати трьох дітей Катерина Бужинська.

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Катя з сім'єю ізолювалися в Києві

– Карантин передбачає постійне перебування поруч із чоловіком. Чи сварились ви за два тижні ізоляції? Якщо ні – як вам це вдається?

– Життя всіх людей світу різко змінилося, це автоматично доводить до стресу. В нас із чоловіком бувають невеличкі непорозуміння з приводу виховання дітей, перегляду фільмів та програм. Але все ж таки йдемо на компроміси, щоб ніхто не ображався.

– Чи займаєтесь ви разом побутовими справами? Якщо так, то як поділили обов’язки?

– Чоловік закуповує продукти в магазині, а я експериментую в кулінарії. Він зовсім не проти допомогти у побутових питаннях.

Двійнятам Катерини три роки , але їхні обличчя артистка досі приховує від загалу

– Хто з вас готує частіше?

– Я, і, зазвичай, це улюблені страви чоловіка і дітей. Наприклад, пиріг "баніца" з бринзою, шарлотка, ягня, котлети, різноманітні салати. Днями перетерла імбір з лимоном, і тепер п‘ємо ароматний і корисний чай. Також ми усією родиною приймаємо вітаміни.

– А хто більше часу проводить з дітьми?

– У Оленки (старша донька Бужинської онлайн-заняття за шкільною програмою, а Дмитрика і Катеринку я вчу співати, також граємо у розвиваючі ігри, вчимо літери і цифри. Крім того, тато вчить їх болгарській мові.

– Що вже встигли зробити з того, до чого ніколи не доходили руки?

– Мене зацікавила психологія, до того ж з‘явилося більше часу для духовного розвитку, що для мене завжди було важливим.

Дмитро купує продукти, а Катя куховарить

– Як тримаєте форму на карантині?

– У дітей дуже багато енергії, їм хочеться бігати, кататися на велосипедах, самокатах, а на вулицю виходити небажано. Саме тому ми робимо вправи, танцюємо, а ще вигадали маршрут по квартирі, за яким займаємось спортом (сміється).

– Які лайфхаки вже винайшли для себе?

– Поділюся з вами лайфхаками багатодітної мами: розклад і дисципліна - запорука успіху. Залучаємо дітей, зацікавлюємо, перетворюємо прибирання та готування їжі на веселу гру. Чоловік безконтактним термометром кожен день усім міряє температуру. Головне - подавати особистий приклад, налаштуватися на позитив.

– Чи знайшлися якісь неочікувані хобі або, можливо, повернулися старі?

– Так як ми із чоловіком завзяті мандрівники, - то зараз подорожуємо онлайн, проходимо віртуальні подорожі найкращими музеями світу, які доступні усім.

– Як часто перевіряєте новинну стрічку?

– Постійно, іноді думаю, що занадто часто. Адже постійний моніторинг Інтернету та телебачення ще більше породжує паніку у людей всього світу.

– А ви панікуєте?

– Ми не панікуємо, але тривожність, звичайно є. Віримо в краще та стараємося відволікатися від негативних новин у родинному колі. Також робимо відеодзвінки з друзями та близькими, така підтримка допомагає відчувати тепло та добро.

– Чим будете займатися, якщо криза та карантин затягнуться надовго?

– Я можу викладати заняття з вокалу онлайн... Мій чоловік теж може працювати онлайн.

Катя навіть прибирання та готування їжі перетворює на гру, щоби розважити дітей

– Чи лякає вас перспектива захворіти на коронавірус?

– Світові вірусологи пишуть, що 70% населення світу може заразитися. В цьому контексті боятися треба не зараження, а перебігу захворювання у людей з хронічними та супутніми діагнозами. Ми робимо все необхідне, щоб уникнути контактів. Зараз це ізоляція, як рекомендують у всьому світі.

– В яку країну мрієте полетіти, коли пандемія закінчиться?

– Чоловік давно хоче у Французьку Полінезію. Я ж мрію побувати у Норвегії та Данії. Одна з найдавніших мрій - об‘їздити усю Португалію, це неповторно красива та самобутня країна.

– Що найголовніше зрозуміли під час карантину?

– Я зрозуміла, що немає нічого важливішого за здоров‘я, родини, любові та єдності. Ці чотири слова - це і є сенс нашого життя. Можливо, саме зараз багато людей зроблять переоцінку цінностей.

Фото надані Катериною Бужинською