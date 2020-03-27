Зірковий карантин: Бужинська про подорожі своєї мрії та лайфхаки багатодітної мами
Вимушений карантин став випробуванням для усіх, незалежно від діяльності та статусу.
Зірки шоубізнесу скасували усі заплановані заходи і сидять вдома з дітьми та сім'ями, займаючись хатніми справами та ревізією гардеробу.
ТаблоID вирішив розпитати артистів про їхню самоізоляцію, побутові лайфхаки та думки з приводу того, що відбувається у світі.
Вікдриває рубрику "Зірковий карантин" співачка й мати трьох дітей Катерина Бужинська.
– Карантин передбачає постійне перебування поруч із чоловіком. Чи сварились ви за два тижні ізоляції? Якщо ні – як вам це вдається?
– Життя всіх людей світу різко змінилося, це автоматично доводить до стресу. В нас із чоловіком бувають невеличкі непорозуміння з приводу виховання дітей, перегляду фільмів та програм. Але все ж таки йдемо на компроміси, щоб ніхто не ображався.
– Чи займаєтесь ви разом побутовими справами? Якщо так, то як поділили обов’язки?
– Чоловік закуповує продукти в магазині, а я експериментую в кулінарії. Він зовсім не проти допомогти у побутових питаннях.
– Хто з вас готує частіше?
– Я, і, зазвичай, це улюблені страви чоловіка і дітей. Наприклад, пиріг "баніца" з бринзою, шарлотка, ягня, котлети, різноманітні салати. Днями перетерла імбір з лимоном, і тепер п‘ємо ароматний і корисний чай. Також ми усією родиною приймаємо вітаміни.
– А хто більше часу проводить з дітьми?
– У Оленки (старша донька Бужинської онлайн-заняття за шкільною програмою, а Дмитрика і Катеринку я вчу співати, також граємо у розвиваючі ігри, вчимо літери і цифри. Крім того, тато вчить їх болгарській мові.
– Що вже встигли зробити з того, до чого ніколи не доходили руки?
– Мене зацікавила психологія, до того ж з‘явилося більше часу для духовного розвитку, що для мене завжди було важливим.
– Як тримаєте форму на карантині?
– У дітей дуже багато енергії, їм хочеться бігати, кататися на велосипедах, самокатах, а на вулицю виходити небажано. Саме тому ми робимо вправи, танцюємо, а ще вигадали маршрут по квартирі, за яким займаємось спортом (сміється).
– Які лайфхаки вже винайшли для себе?
– Поділюся з вами лайфхаками багатодітної мами: розклад і дисципліна - запорука успіху. Залучаємо дітей, зацікавлюємо, перетворюємо прибирання та готування їжі на веселу гру. Чоловік безконтактним термометром кожен день усім міряє температуру. Головне - подавати особистий приклад, налаштуватися на позитив.
– Чи знайшлися якісь неочікувані хобі або, можливо, повернулися старі?
– Так як ми із чоловіком завзяті мандрівники, - то зараз подорожуємо онлайн, проходимо віртуальні подорожі найкращими музеями світу, які доступні усім.
– Як часто перевіряєте новинну стрічку?
– Постійно, іноді думаю, що занадто часто. Адже постійний моніторинг Інтернету та телебачення ще більше породжує паніку у людей всього світу.
– А ви панікуєте?
– Ми не панікуємо, але тривожність, звичайно є. Віримо в краще та стараємося відволікатися від негативних новин у родинному колі. Також робимо відеодзвінки з друзями та близькими, така підтримка допомагає відчувати тепло та добро.
– Чим будете займатися, якщо криза та карантин затягнуться надовго?
– Я можу викладати заняття з вокалу онлайн... Мій чоловік теж може працювати онлайн.
– Чи лякає вас перспектива захворіти на коронавірус?
– Світові вірусологи пишуть, що 70% населення світу може заразитися. В цьому контексті боятися треба не зараження, а перебігу захворювання у людей з хронічними та супутніми діагнозами. Ми робимо все необхідне, щоб уникнути контактів. Зараз це ізоляція, як рекомендують у всьому світі.
– В яку країну мрієте полетіти, коли пандемія закінчиться?
– Чоловік давно хоче у Французьку Полінезію. Я ж мрію побувати у Норвегії та Данії. Одна з найдавніших мрій - об‘їздити усю Португалію, це неповторно красива та самобутня країна.
– Що найголовніше зрозуміли під час карантину?
– Я зрозуміла, що немає нічого важливішого за здоров‘я, родини, любові та єдності. Ці чотири слова - це і є сенс нашого життя. Можливо, саме зараз багато людей зроблять переоцінку цінностей.
Фото надані Катериною Бужинською