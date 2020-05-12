Худа alyona alyona та Kyivstoner у червоному трико: репери представили бодіпозитивний кліп

Вівторок, 12 травня 2020, 13:33

Репери alyona alyona та Kyivstoner уявили, що у світі краси править бодіпозитив. Що пишні дівчата та пухкенькі чоловіки вважаються еталонами привабливості, а худі – навпаки.

"Ти мій рятувальний круг", - співають артисти, демонструючи принади у трико та лосинах.

А потім раптом Олена стає худою, і всі навколо її хейтять, крім Альберта (справжнє ім’я Kyivstoner).

 
У кліпі alyona alyona фітнес називається жрітнесом 

"Добре, коли в тебе є друг. Людина, яка завжди прийде на допомогу та підтримає тебе. А ще краще, коли кожен може бути другом собі сам, любити себе, кожну частину свого тіла, не цуратися того, що відрізняє від інших", - написала alyona alyona.⠀

 

"Рятувальний круг - у мене і в Альберта він є, то міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг"", - зазначила реперка.

 
 
 
Якби alyona alyona була худою 

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